Flavio Insinna nel film sulla storia vera dello schermidore Paolo Pizzo: “Interpreterò suo padre” Flavio Insinna sarà tra i protagonisti del film sulla vera storia di Paolo Pizzo: “Il campione di scherma che a 13 anni, quando stava per entrare nella Nazionale, si è ammalato di tumore al cervello. È guarito ed è diventato campione del mondo”.

A cura di Daniela Seclì

Flavio Insinna continua a dividersi tra la recitazione e la conduzione. Anche nella nuova stagione televisiva lo vedremo sia al timone de L'eredità, che all'opera come attore. Il cinquantasettenne, ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. Ecco dove lo rivedremo.

Flavio Insinna nel film su Paolo Pizzo, campione di scherma

Flavio Insinna, dopo avere interpretato Antonio Maglio nel film A muso duro, è pronto a tornare sul piccolo schermo con una nuova, emozionante, storia vera. L'attore, infatti, interpreterà il padre del campione di scherma Paolo Pizzo. Le riprese della fiction dovrebbero iniziare a settembre:

"A settembre dovremmo iniziare le riprese di un film, il cui titolo provvisorio è "La stoccata vincente". È la storia vera di Paolo Pizzo, il campione di scherma che a 13 anni, quando stava per entrare nella Nazionale, si è ammalato di tumore al cervello. È guarito ed è diventato campione del mondo ma la medaglia più grande, mi ha detto, è essere vivo. A interpretarlo nel film, che avrà la regia di Nicola Campiotti, sarà Alessio Vassallo. Io sarò il padre che è stato anche suo allenatore. Per questo, ho iniziato a prendere lezioni di scherma: ho scoperto un mondo. E mi hanno infilzato come un pollo in rosticceria!".

L'eredità, Flavio Insinna vorrebbe introdurre delle novità

A novembre, Flavio Insinna tornerà in onda con L'eredità. Il conduttore ha confidato che sono già in corso le riunioni, per tentare di introdurre delle novità: "Vorremmo introdurre qualche novità per meritarci l’affetto del pubblico. Quella che si è chiusa da poco, è stata una stagione straordinaria. Mi piace sapere che facciamo compagnia alle persone". E ha concluso:

Leggi anche La storia vera di Quasi amici, cosa è successo dopo a Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Sellou