Vera Gemma protagonista di un film in concorso a Venezia: “Lo dedico a mio padre Giuliano” L’attrice, che di recente è diventata un volto dei reality in Tv, sarà protagonista di un film a lei dedicato in concorso alla mostra del cinema di Venezia 2022.

A cura di Andrea Parrella

Ci sarà anche Vera Gemma al Festival del cinema internazionale di Venezia al via dal prossimo 31 agosto al 10 settembre (qui tutti i film in concorso). È lei la protagonista di Vera, ufficialmente in corsa nella sezione Orizzonti. Nel cast di "Vera" compaiono anche Daniel De Palma, Sebastian Dascalu, Annamaria Ciancamerla e Walter Saabel. A poche ore dall'annuncio dei film in concorso durante la conferenza stampa, è stata proprio Vera Gemma a pubblicare sui social i ringraziamenti per questa notizia:

Dopo la conferenza stampa ufficiale di oggi, sono lieta di annunciare che il film Vera, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel, è ufficialmente in concorso al festival internazionale del cinema di Venezia

Inutile dire quanta gioia questo traguardo provochi in me .Comunque vada dedico questo film a mio padre Giuliano Gemma e a mia madre Natalia Roberti che sono i miei angeli e che mi hanno insegnato una lezione fondamentale …non arrendersi mai e non smettere di lottare per affermare il proprio talento, restando se stessi e non cercando scorciatoie.

Anche se questo avesse dovuto comportare, l"attesa di una vita.

La carriera di Vera Gemma

Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, ha debuttato nello spettacolo molto prima delle esperienze a L'isola dei famosi. Ha lavorato nel cinema fin da bambina, nel 1978 ha infatti recitato al fianco del padre in "Il grande attacco", e da allora non ha più abbandonato il patinato mondo della tv e del cinema.

Dal cinema alla Tv

Dopo una breve esperienza come spogliarellista, ha calcato palcoscenici e red carpet ambiti, ha recitato in numerosi film famosi e nel 2020 ha preso parte a Pechino Express in coppia con Asia Argento. Di recente, inoltre, Vera Gemma ha preso parte all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, entrando a far parte del gruppo dei naufraghi a reality in corso. A complimentarsi con lei, tra gli altri, proprio Asia Argento, che ha commentato il post pubblicato sui social: "Sono fiera di te", ha scritto la sua ex compagna di viaggio nel programma televisivo.