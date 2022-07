Festival di Venezia 2022, il programma della mostra: i film in concorso e il ritorno di Guadagnino Sono stati presentati i film che saranno presentati alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Quattro i film italiani in concorso, tra cui spicca quello di Luca Guadagnino. Anche nelle altre sezioni del Festival non manca la componente italiana, tra documentari e finzione.

A cura di Ilaria Costabile

È stata resa nota la selezione di film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre, sotto la direzione del Presidente Roberto Cicutto e del direttore artistico Alberto Barbera che hanno raccontato le novità di questa edizione, riepilogate anche sul sito ufficiale della rassegna. Quest'anno sono quattro i titoli italiani in concorso, tra cui spicca il nome di Luca Guadagnino che torna dopo Suspiria del 2018, e un passaggio nella sezione Fuori Concorso, ma anche stavolta sceglie un cast completamente americano. Il film d'apertura sarà "White Noise" di Noah Baumbach con Adam Driver e Greta Gerwig, grande ritorno al Lido è quello di Alejandro Inarritu. Tra i film in concorso figurano anche due titoli iraniani di cui uno, Khers Nist (No bears) di Jafar Panahi, girato clandestinamente dal regista, ormai da anni perseguitato dal regime. Per quanto riguarda, invece, le altre sezioni della kermesse, Fuori Concorso troviamo "Siccità", film di Paolo Virzì con un cast ricco di grandi nomi del cinema italiano da Silvio Orlando a Vinicio Marchio, Claudia Pandolfi ed Emanuela Fanelli; ma anche titoli attesissimi come "Don't Worry Darling" di Olivia Wilde con protagonista Harry Styles. Mentre nella sezione Orizzonti compare anche il film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa che vede Elodie alla sua prima volta in veste di attrice.

Film in Concorso a Venezia79

Sono 23 i film che si contenderanno la vittoria dell'ambito Leone d'Oro in questa 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Di questi, ben quattro sono italiani, con l'atteso ritorno di Luca Guadagnino che ha chiamato a raccolta un folto cast di attori americani per il suo Bones and all, in cui spicca il nome di Timothée Chalament. Di seguito tutti i film in concorso:

White Noise – Noah Baumbach

Il signore delle formiche – Gianni Amelio

The Whale – Darren Aronofsky

L'immensità- Emanuele Crialese

Saint Omer – Alice Diop (opera prima)

Blonde – Andrew Dominik

Tàr – Todd Field

Love Life – Koji Fukada

Bardo, Falsa Cronica de unas cuantas verdades – Alejandro G. Inarritu

Athena – Romain Gavras

Bones and all – Luca Guadagnino

The Eternal Daughter – Joanna Hogg

Beyond the wall – Vahid Jalilvand (Primo film iraniano)

The Banshees of Inisherin – Martin McDonangh

Argentina, 1985 – Santiago Mitre

Chiara – Susanna Nicchiarelli

Monica – Andrea Pallaoro

Khers Nist (No bears) – Jafar Panahi

All the beauty and the bloodshed – Laura Poitras

Un couple – Frederick Wiseman

The Son – Florian Zeller

Les Miens – Roschdy Zem (primo film francese su una famiglia magrebina borghese)

Les enfantes des autres – Rebecca Zlotowski

Le altre sezioni del Festival

Come di consueto sono stati presentati anche i film selezionati per le altre sezioni del Festival, ovvero "Fuori Concorso" e "Orizzonti" le cui giurie sono differenti da quella che assegnerà i premi principali della kermesse. Anche qui figurano nomi di spicco del cinema italiano e internazionale, da Paolo Virzì con "Siccità" a Olivia Wilde con il suo thriller "Don't worry darling". Non mancheranno i documentari, come quello di Oliver Stone "Nuclear", ma anche "Gli ultimi giorni dell’umanità" di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo. A seguire tutti i film in programma:

Fuori concorso – Fiction

Riget Exodus (The Kingdom Exodus) di Lars von Trier – serie

Copenhagen Cowboy di Nicolas Winding Refn – serie

The Hanging Sun di Francesco Carrozzini – Film di chiusura

Kapag wala nang mga alon (When the Waves Are Gone) di Lav Diaz

Living di Oliver Hermanus

Dead for a Dollar di Walter Hill

Kõne taevast (Call of God) di Kim Ki-duk

Dreamin’ Wild di Bill Pohlad

Master Gardener di Paul Schrader

Siccità di Paolo Virzì

Pearl di Ti West

Don’t Worry Darling di Olivia Wilde

Fuori concorso – Non fiction

Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom di Evgeny Afineevsky

The Matchmaker di Benedetta Argentieri

Gli ultimi giorni dell’umanità di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo

A Compassionate Spy di Steve James

Music for Black Pigeons di Jørgen Leth e Andreas Koefoed

The Kiev Trial di Sergei Loznitsa

In viaggio di Gianfranco Rosi

Bobi Wine Ghetto President di Christopher Sharp e Moses Bwayo

Nuclear di Oliver Stone

Orizzonti – Concorso

Princess di Roberto De Paolis – Film d’apertura

Obet’ (Victim) di Michal Blaško

En los márgines di Juan Diego Botto

Trenque Lauquen di Laura Citarella

Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel

Innocence di Guy Davidi

Blanquita di Fernando Guzzoni

Pour la France di Rachid Hami

Aru otoko (A Man) di Kei Ishikawa

Chleb i sol (Bread and Salt) di Damian Kocur

Luxembourg, Luxembourg di Antonio Lukich

Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa

Spre Nord (To the North) di Mihai Mincan

Autobiography di Makbul Mubarak

La syndicaliste di Jean-Paul Salomé

Jang-e jahani sevom (World War III) di Houman Seyedi

Najsreḱinot čovek na svetot (The Happiest Man in the World) di Teona Strugar Mitevska

A noiva di Sérgio Tréfaut

Orizzonti – Extra