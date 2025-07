Scherzi a Parte con Max Giusti, a Canale 5 si pensa al ritorno dello storico programma

video suggerito

A cura di Massimo Falcioni

Max Giusti potrebbe approdare al timone della prossima edizione di “Scherzi a parte”. La voce sta circolando insistentemente da giorni nei corridoi di Mediaset, che – stando a quanto risulta a Fanpage – intenderebbe affidare al comico romano la conduzione dello storico programma, ai box ormai da tre anni.

Max Giusti a Mediaset dal prossimo anno

La trasmissione ha infatti chiuso i battenti nel 2022, dopo due edizioni condotte da Enrico Papi. Un’esperienza decisamente deludente, segnata da ascolti non entusiasmanti, che aveva convinto Canale 5 a riporre il format in naftalina.

L’ingaggio di Giusti, tuttavia, potrebbe rimettere tutto in discussione. Oltre all’ipotesi di un game nel preserale, l’attore sbarcherebbe così in prima serata con uno show d’intrattenimento, anche se tutt’altro che inedito. Un’eventualità accennata dalla stessa azienda di Cologno esattamente un mese fa, nel giorno dell’annuncio del nuovo acquisto.

Non è la prima volta che i percorsi professionali di Papi e Giusti si incrociano. Nel 2021 i due si passarono il testimone a “Guess my age”, su Tv8, dopo il ritorno di Papi a Mediaset proprio in favore di “Scherzi a parte”.

Scherzi a Parte, in onda per la prima volta nel 1992

Lanciato nel 1992 e nato da un’idea di Fatma Ruffini, il programma di candid camera a danno dei vip vanta ben sedici edizioni all’attivo, guidate da svariati conduttori. Oltre al citato Papi, si sono alternati Paolo Bonolis, Luca e Paolo, Marco Columbro e Simona Ventura, Claudio Amendola e Teo Mammucari e soprattutto Teo Teocoli, recordman con ben sei stagioni all’attivo.

L'ipotesi Giusti a Scherzi a Parte

Ed è forse proprio lo stile di Teocoli ad aver ispirato Mediaset, con Giusti che potrebbe magari portare in scena le sue parodie e imitazioni. Un trasformismo che, tra l’altro, ha spesso applicato in “Boss in incognito”.

Se la notizia venisse confermata, la messa in onda avverrebbe solo a partire dal 2026. In tal senso, se ne saprà di più all’incontro con la stampa che Mediaset terrà martedì 8 luglio.