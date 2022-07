Il trailer di Don’t Worry Darling, thriller con Harry Styles diretto da Olivia Wilde a breve in sala Arriva nelle sale il prossimo 22 settembre il film “Don’t Worry Darling” con protagonisti Florence Pugh e Harry Styles, diretto da Olivia Wilde. Già dal trailer emerge la bravura del cantante, ormai anche attore, che si è cimentato in un avvincente thriller psicologico.

A cura di Ilaria Costabile

Arriverà nelle sale il prossimo 22 settembre il thriller "Don't Worry Darling" di cui è stato diffuso un nuovo trailer italiano. Il film, diretto da Olivia Wilde, vede come protagonisti Florence Pugh e Harry Styles, che ormai ha completamente sdoganato la sua carriera da attore. Nel cast ci sono anche altri attori noti come Gemma Chan, KiKi Layne e Chris Pine.

Il primo thriller di Olivia Wilde

Olivia Wilde, già regista di film di successo come "La rivincita delle sfigate", ma in prima battuta attrice, si è fatta conoscere per il ruolo di 13 nella serie Doctor House, si trova a dirigere un film completamente diverso dai precedenti, più complesso, intricato e che si basa su un soggetto di Katie Silberman, Carey Van Dyke e Shane Van Dyke, mentre a firmare la sceneggiatura è stata la stessa Silberman. In questo film oltre alla protagonista, Florence Pugh, già apprezzata in altri titoli conosciuti, Harry Styles si misura con un ruolo che lo vede in primo piano e con cui afferma le sue qualità attoriali, oltre a quelle già ampiamente note da pop star internazionale. D'altronde il cantante inglese è già protagonista di un film che arriverà su Amazon Prime Video, ovvero My Policeman, in cui dimostra di essere un artista a tutto tondo.

La trama di Don't Worry Darling

"Don't Worry Darling" è ambientato negli Anni Cinquanta e racconta la storia di Alice, una giovane ragazza americana che insieme a Jack si trova a vivere in una comunità idealizzata dal nome Victory, una vera e propria città sperimentale, costruita nel deserto in cui sono ospitati tutti i dipendenti al progetto segreto Victory, insieme alle loro famiglie. Tutti coloro che vi vivono ascoltano le direttive di Frank (Chris Pine), che è l'amministratore delegato dell'azienda nonché una sorta di coach che invoglia i suoi adepti a seguire le sue indicazioni, in cambio qualsiasi loro richiesta o esigenza verrà esaudita dall'azienda stessa, ma tutti dovranno mantenere il più assoluto riserbo sul progetto. Nonostante il lusso di una vita che sembra perfetta, Alice avverte che qualcosa non va e che dietro a questa patina di bellezza e ricchezza, c'è qualcosa di losco. Impaurita ma decisa a scoprire cosa si nasconde alla Victory, farà di tutto per far emergere la verità.