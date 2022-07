Marisa Abela potrebbe essere l’attrice che interpreterà Amy Winehouse nel biopic Back to Black In arrivo il biopic sulla vita di Amy Winehouse, morta 11 anni fa per abuso di alcol: in lavorazione c’è Back to Black diretto dalla regista di Cinquanta sfumature di grigio, Sam Taylor Johnson. Variety rivela chi sarebbe la favorita per interpretare l’artista inglese: Marisa Abela.

A cura di Gaia Martino

Lavori in corso per Back to Black, il film biografico che racconta la storia di Amy Winehouse, la grande artista inglese morta 11 anni fa, a 27 anni, per abuso di alcol. Dopo The Girl Behind the Name, uscito nel 2015, è in progetto il nuovo docu film che sarà diretto dalla regista di Cinquanta sfumature di grigio, Sam Taylor Johnson. Il sito Variety aggiorna i più curiosi riguardo il film. Il padre Mitch Winehouse già smentì le voci secondo cui Lady Gaga avrebbe potuto interpretare la figlia: "Mi piacerebbe che nei panni di mia figlia ci fosse una giovane attrice inglese e sconosciuta" disse nel 2018, si legge. E tra le papabili attrici che vorrebbero interpretare il ruolo della protagonista, la favorita sarebbe Marisa Abela.

Marisa Abela potrebbe vestire i panni di Amy Winehouse nel film biografico

Variety fa sapere che Marisa Abela è sempre più vicina dalla scelta finale sull'attrice che vestirà i panni di Amy Winehouse in Back to Black. Diverse fonti hanno riferito al sito inglese che la star di "Industry" potrebbe ricoprire il ruolo, non ancora confermato. Nata a Brighton, ha radici maltesi, libiche, russe e polacche, ed anche origini ebraiche: secondo il team creativo del film sarebbe quella con maggiori affinità alla protagonista della storia, l'artista inglese nel 2011, nata in una famiglia ebraica. Un'altra caratteristica che starebbe convincendo a sceglierla, sarebbero le sue doti canore: si legge che ha un tono vocale più basso, in linea con l'estensione di Amy Winehouse.

Chi è Marisa Abela, star di Industry

Marisa Abela, classe '96, è nata a Brighton ed è nota per i suoi ruoli televisivi nelle serie della BBC Two e HBO. Ha debuttato nel piccolo schermo con la serie COBRA nei panni di Ellie Sutherland, ruolo che le ha regalato la notorietà, e nella serie tv britannica Industry come Yasmin Kara Hanani. I suoi impegni ora aumentano: comparirà nel film She is Love e Rogue Agent oltre ad essere nel cast di Barbie di Greta Gerwig: lavorerà al fianco di Margot Robbie e Ryan Gosling.