Jennifer Lopez rivela la skincare per avere una pelle splendida dopo i 50 anni Jennifer Lopez potrà anche aver raggiunto i 52 anni ma continua a essere un’indiscussa icona di bellezza. Come fa ad avere un viso tanto splendido? Sui social ha rivelato ogni segreto della sua skincare: ecco cosa fa appena sveglia.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è una vera e propria forza della natura e non solo perché ha "collezionato" ben 5 anelli di fidanzamento senza mai perdere fiducia nell'amore (l'ultimo ricevuto è quello col diamante verde donatole da Ben Affleck). La popstar vanta anche una forma fisica così mozzafiato da non avere nulla da invidiare alle giovanissime. Nonostante abbia raggiunto i 52 anni, è tonica, raggiante e glamour: insomma, è la prova vivente del fatto che la bellezza non ha età. Come fa a mantenersi tanto splendida? Sui social ha rivelato alcuni piccoli segreti: ecco la beauty routine a cui si sottopone ogni giorno per avere un viso fresco, luminoso e senza neppure una ruga.

La skincare di J.Lo

Qual è il segreto di bellezza di J.Lo? Dedica moltissimo tempo alla cura di se stessa, anche se, a differenza di molte star del suo calibro, non ci pensa su due volte a rivelare i suoi "trucchi". Di recente sui social ha infatti condiviso ogni dettaglio della sua skincare, illustrando passo dopo passo tutto quello che fa al mattino per avere un viso raggiante. Utilizza il cleanser, il siero notte e giorno, la crema occhi (che applica sulla zona T) e soprattutto non dimentica mai la protezione solare (la usa da quando aveva 18 anni, così da contrastare la comparsa dei segni del tempo). Ad aiutare a mantenere sempre alto l'umore, però, sono i pensieri positivi, con i quali riesce a nutrire sia corpo che mente.

Jennifer Lopez e la passione per i selfie senza trucco

All'interno del breve video condiviso sui social J.Lo non ha avuto paura di mostrarsi senza neppure un filo di trucco sul viso. Certo, non è la prima volta che lo fa, a prova del fatto che si ama anche in versione acqua e sapone, ma è sempre insolito vedere una star del suo calibro così a sua agio con un look naturale al 100%. Non una ruga, non un micro segno del tempo sul viso, la skincare quotidiana della cantante sembra funzionare per davvero. In quante sognano di vantare una forma tanto smagliante dopo i 50 anni? A quanto pare il segreto è semplicemente prendersi cura di se stessi e dedicare molto tempo alle coccole beauty.