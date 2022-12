I segreti di bellezza di Jennifer Lopez, dalle candele profumate al collirio per gli occhi Come fa Jennifer Lopez a rimanere “eternamente giovane”? Sui social ha condiviso i suoi segreti di bellezza con un video tutorial in cui spiega passo dopo passo la sua skin routine.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez ha 53 anni ma nessuno lo direbbe: nonostante gli anni che passano, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile capace di fare concorrenza anche alle colleghe giovanissime. Silhouette impeccabile, grinta da vendere e pelle di porcellana, per lei il tempo sembra essersi fermato, tanto che, confrontando le foto del passato con quelle attuali, è praticamente impossibile scorgere qualche differenza. In quanti si sono chiesti qual è il segreto del suo splendore? A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove ha condiviso un video in cui ha descritto passo dopo passo la sua skin routine: ecco tutto quello che fa per avere un viso "eternamente giovane".

La beauty routine di J.Lo

Siamo sempre stati abituati a vedere le star preparatissime e curate sui red carpet internazionali ma cosa fanno quotidianamente per essere tanto splendide? A rivelarlo è stata J.Lo, che in una video intervista a Vogue ha rivelato i segreti della sua bellezza. Innanzitutto ogni volta che si prepara accende una candela profumata, portandola addirittura in viaggio e in hotel quando è alle prese con un tour internazionale. La sua beauty routine comincia dal latte detergente per rimuovere ogni tipo di residuo di trucco, poi continua con crema idratante e con protezione solare, quest'ultima a sua avviso essenziale per ridurre al minimo la comparsa dei segni del tempo.

Jennifer Lopez senza trucco

Jennifer Lopez, i prodotti a cui non rinuncia mai

Tra i suoi segreti di bellezza più originali c'è l'uso di un collirio per gli occhi, utile a renderli più luminosi. "Sento che è la prima cosa che tutti vedono", sono state queste le parole con cui la popstar ha commentato il bizzarro trick. A renderla "eternamente giovane", però, non è nessun prodotto miracoloso, quanto piuttosto il sonno regolare. Non dorme mai meno di 4 ore o più di 7 ore, è questo il lasso temporale necessario per far sì che il viso si rilassi per davvero. Balsamo per le labbra, crema per gli occhi e idratante su décolleté e mani: sono questi i prodotti a cui Jennifer non riesce proprio a rinunciare.