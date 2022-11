Jennifer Lopez svela la dedica d’amore “nascosta” da Ben Affleck nell’anello di fidanzamento Sei mesi dopo la proposta di matrimonio di Ben Affleck, Jennifer Lopez svela un romantico segreto legato all’anello con diamante verde.

A cura di Beatrice Manca

Altro che crisi: l'amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è più forte che mai. Vent'anni dopo essersi lasciati, la coppia si è ritrovata e sposata (stavolta davvero) con una sontuosa cerimonia in una tenuta in Georgia: tre abiti da sposa e tre giorni di festeggiamenti con amici e familiari. Una fiaba ai tempi dei tabloid che non smette di farci sognare: la cantante ha dedicato al marito il nuovo album “This Is Me… Now” e ha condiviso un romantico segreto sull'anello di fidanzamento.

L'anello di fidanzamento di Jennifer Lopez

La notizia della (seconda) proposta di matrimonio di Ben Affleck a Jennifer Lopez ha dominato le pagine di gossip per settimane: se nel 2003 le aveva donato uno scintillante diamante rosa, nel 2022 si è superato con un rarissimo diamante verde, il colore portafortuna della popstar. All'interno c'era una dedica segreta, che è stata rivelata solo oggi. Durante un'intervista ad Apple Music Jennifer Lopez ha detto che all'interno sono incise tre parole e tre punti: "Not. Going. Anywhere.", cioé "Non vado da nessuna parte".

L’anello con diamante verde di Jennifer Lopez

Il significato della frase segreta

Una frase che deriva da una romantica abitudine di Ben Affleck: "Firmava così le mail quanto abbiamo ricominciato a sentirci – ha spiegato la cantante a Zane Lowe – Come a dirmi: non ti preoccupare, stavolta non vado da nessuna parte". Tre parole così speciali che la cantante ha deciso di incidere una traccia del nuovo album con questo titolo: "This Is Me…Now" è il primo album in studio dal 2014 e arriva vent'anni dopo il celebre disco "This Is Me…Then". Molte delle tracce sono state scritte per il marito: pronti a tirar fuori i fazzoletti?