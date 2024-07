video suggerito

È il momento degli orologi di fidanzamento? Perché i diamanti non sono più i migliori amici delle ragazze Addio anelli di fidanzamento: sempre più coppie si promettono amore eterno con un orologio. L’accessorio, che spopola anche tra le ragazze, viene sempre più usato anche come gioiello di fidanzamento, abbattendo stereotipi di genere e tradizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'anello di fidanzamento è il simbolo della promessa per eccellenza. Se i tempi cambiano e gli usi e i costumi delle generazione seguono questo cambiamento, l'anello di fidanzamento sembra non sentire il tempo che passa. Come fa notare il sito di settore Business of Fashion, però, negli ultimi anni una nuova tendenza si sta imponendo nel mercato della gioielleria: gli engagements watches, ossia gli orologi di fidanzamento. Dietro questo trend, però, non si nasconde soltanto la preferenza per un accessorio più utile e sicuramente più pratico, ma anche un cambiamento di costumi da parte di una generazione che vuole riscrivere anche i riti più tradizionali.

Perché gli orologi di fidanzamento sono l'accessorio del momento

Dietro l'ascesa degli orologi di fidanzamento, c'è molto di più di quanto pensiamo. L'orologio è un regalo genderless, simbolo di una promessa che, in una coppia eterosessuale, può essere regalato da entrambi i futuri sposi. Se nella cultura occidentale o in quella eteronormata, l'orologio è una promessa che si sta diffondendo soltanto oggi, nella cultura coreana donarsi un orologio come pegno d'amore è una tradizione di lunga data. Nelle coppie queer, in realtà, la promessa attraverso un orologio di lusso, tendenzialmente un Rolex o un Patek Philippe o un classico Omega, avviene già da diverso tempo: l'orologio è per sempre ed è il regalo perfetto per giurarsi amore eterno, anche se il o la partner non è un collezionista o un amante. L'introduzione e la sostituzione di questo accessorio al posto dell'anello si accompagna a una serie di rinnovamenti che le promesse di matrimonio stanno vivendo, soprattutto dopo la pandemia: le promesse sono sempre più social e ogni coppia cerca di distinguersi per l'originalità.

@watchballers Daniel Dae Kim talks about this Korean tradition where the family of your wife is supposed to gift you a watch after your engagement. Have you wver heard of it ? Is this True ? ♬ original sound – Watchballers

In questo generale cambiamento, è sempre meno raro vedere, almeno nelle coppie eterosessuali, una ragazza fare la proposta di matrimonio al compagno. Per questo, spesso, sono state le giovai ragazze a preferire un orologio da regalare al proprio partner, convinte che sarebbe non solo un simbolo d'amore ma anche un accessorio gradito da sfoggiare nella quotidianità. Come fa notare anche Euronews, sono le donne oggi a guidare questo cambiamento: negli ultimi anni, infatti, è cresciuto anche il segmento di donne che collezionano orologi. Euronews fa notare che il mercato degli orologi da donna è in crescita e che, entro il 2027, il settore potrebbe valere ben 25 miliardi di euro entro il 2027. Anche l'orologio può essere personalizzabile: è possibile far incidere le iniziali dei due sposi oppure la data del grande giorni nel quadrante. Se nelle donne l'interesse per gli orologi supera quello per i gioielli, perché il partner non dovrebbe chiedere la sua mano con un accessorio che sfoggerà ogni giorno al polso?

Leggi anche Cecilia Rodriguez festeggia i 32 anni di Ignazio Moser in abito lingerie con gli slip in vista

Gli orologi come regalo per gli invitati: la nuova frontiera del lusso

Oltre al dilagare delle promesse fatte con gli orologi al posto di un tradizionale solitario, nei matrimoni sfarzosi gli orologi vengono regalati ai testimoni durante la cerimonia di nozze. Di recente, Anant Ambani, il miliardario indiano che ha organizzato un matrimonio lungo quattro mesi, ha regalato orologi stravaganti ai testimoni, tra cui le star di Bollywood Shah Rukh Khan e Ranveer Singh, durante il matrimonio Ambani. Ogni testimone ha ricevuto un orologio Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar in edizione limitata, il cui prezzo si aggira intorno ai 250mila dollari ad accessorio.