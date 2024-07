video suggerito

Proposta di matrimonio tra le stelle: l’esperienza esclusiva nello spazio da 750 mila euro Un’agenzia francese mette a disposizione un pacchetto da 750 mila euro per un’esperienza esclusiva nello spazio: cena e proposta di matrimonio tra le stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ormai ne abbiamo viste davvero di tutti i colori e la caccia alla trovata più originale sembra persa in partenza: proposte di matrimonio in riva al mare, in cima alla Tour Eiffel, al concetto dell'artista del cuore, in diretta tv, con flash mob, nel ristorante di lusso. Chi volesse realmente stupire il partner con una proposta di matrimonio mai organizzata prima, potrebbe a questo punto prendere in considerazione l'idea di farlo tra le stelle: da intendersi non come " a bordo di un aereo", ma letteralmente nello spazio. L'iniziativa si deve a un'agenzia con sede a Parigi, specializzata proprio in eventi extralusso, in cui non si bada a spese. L'agenzia ha ben pensato di offrire un nuovo servizio: una cena gourmet con proposta di matrimonio all'interno di una capsula spaziale.

Cena e proposta di matrimonio nella capsula spaziale

Lo spazio, le stelle, ciò che è lontano anni luce è in realtà più vicino di quanto si pensi. Lo è anche grazie a ApoteoSurprise, agenzia di eventi francese specializzata in esperienze destinate a futuri sposi. L'agenzia organizza per i suoi clienti soprattutto proposte di matrimonio, rigorosamente in grande stile, di quelle destinate a restare indelebili. Non c'è nulla di impossibile per ApoteoSurprise, che ha ben pensato di superare anche i confini terrestri, volando direttamente verso lo spazio. L'agenzia dal 2025 metterà a disposizione una location esclusiva, dove vivere un'esperienza unica: cena e proposta di matrimonio dentro una capsula spaziale pressurizzata. Questa cornice ha ovviamente un costo esorbitante: 750 euro coppia, per un viaggio di 7 ore nella troposfera e nella stratosfera.

Il prezzo comprende una serata organizzata nei minimi dettagli, all'interno di una navicella sferica tecnologicamente avanzata. È previsto un menu di lusso: cena gourmet, con vino e champagne, preparata da uno chef stellato con accompagnamento musicale in sottofondo. Gli sposi non saranno soli: con loro a bordo anche la presenza di StellarEmbrace, un robot addestrato e realizzato in collaborazione con una startup britannica. Il suo unico e specifico compito è quello di consegnare un bouquet di fiori alla futura sposa. Non è tutto. Allo sposo verrà fornito un bauletto luminoso dove mettere l'anello di fidanzamento per fare la fatidica domanda alla propria amata, sigillando per sempre quel legame nell'eternità dello spazio.