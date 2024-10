video suggerito

Dai vestiti da sposa neri alle torte gocciolanti: i trend più assurdi per i matrimoni in inverno del 2024 Avete scelto di sposarvi in inverno? Allora fareste bene a informarvi sulle mode di stagione legati al settore, da quella degli abiti da sposa neri a quella delle torte "gocciolanti": ecco quali sono i trend più assurdi per i matrimoni che stanno spopolando su TikTok.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che un matrimonio per essere spettacolare deve necessariamente essere organizzato in primavera o in estate? La verità è che anche l'inverno è perfetto per rendere ancora più magica l'atmosfera del proprio grande giorno. Aria frizzante, fogliame dai colori vibranti e meravigliose location allestite con camini e arredi a tema: la stagione più fredda dell'anno offre un mix perfetto di eleganza, fascino e bellezza, trasformandosi nello sfondo ideale per le coppie che vogliono convolare a nozze ben lontani dal sole rovente e dal caldo asfissiante dell'estate. Quali sono i trend che vanno seguiti per rendere tutto perfetto? La risposta è arrivata grazie ad Aura Print, azienda leader nel mondo delle forniture nuziali, che, dopo aver condotto un'accurata ricerca su TikTok, ha rivelato le tendenze più originali del settore per il 2024.

1. Drip Cake – Dimenticate le torte a più piani ricoperte di pasta da zucchero colorata e personalizzata con micro sculture, la mania del momento nel mondo del matrimonio sono le Drip Cake, quelle basse ma arricchite da glasse "gocciolanti" Si tratta di una fusione di eleganza e golosità che permette di sbizzarrirsi sia con i colori che con i gusti (meglio se a tema con la stagione invernale, dunque a base di mela speziata, caramello salato e cioccolato fondente).

Drip Cake

2. Allestimenti kitsch – Dimenticate lo stile minimal fatto di allestimenti all'insegna del total white o delle tinte pastello, a trionfare durante i matrimoni invernali del 2024 sarà il massimalismo. Via libera a kitsch, opulenza, decorazioni sontuose e dettagli che trasudano esuberanza, dalle composizioni stravaganti ai colori vivaci, fino ad arrivare alle tavole imbandite con ogni tipo di accessorio. Divani di velluto, posate d'oro e centrotavola gioiello: tutto ciò che è appariscente riuscirà a rendere l'atmosfera accogliente e festosa nei mesi più freddi dell'anno.

Allestimenti massimalisti

3. Unghie floreali – Anche in fatto di beauty look durante i matrimoni invernali bisogna puntare tutto sull'esuberanza. Niente più manicure color nude, bianco latte o col classico french, per essere delle spose super trendy è necessario optare per una nail-art floreale dall'animo fresco e romantico. Fiorellini dipinti a mano o fiori secchi incastonati nello smalto: ogni idea non convenzionale riuscirà a rendere il look bridal davvero unico.

Manicure floreale

4. Abito da sposa nero – Il trend più anti-convenzionale dei matrimoni dell'inverno 2024? Quello degli abiti da sposa neri. Sebbene il bianco venga tradizionalmente associato al giorno delle nozze, ora è arrivato il momento di stravolgere le vecchie usanze, lasciando emergere la propria audacia. Il nero è il colore perfetto per trasmettere sicurezza, raffinatezza e un tocco di drammaticità, insomma, tutte le caratteristiche necessarie per rendere il grande giorno indimenticabile.

Abiti da sposa neri

5. Acconciature con fiocco – Sempre in tema di beauty look, è arrivato il momento di dire addio ai raccolti arricchiti da fiori e cristalli: per essere trendy nel giorno del matrimonio celebrato in inverno è necessario sfoggiare un'acconciatura col fiocco. Raffinatezza, romanticismo e un tocco giocoso: le pettinature con i nastri, dalle trecce ai mezzi raccolti, riescono a esaltare la naturale bellezza di ogni donna.

Acconciature con fiocco