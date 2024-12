video suggerito

Matrimoni da star, gli abiti da sposa più belli del 2024: da Diletta Leotta a Cecilia Rodriguez Il 2024 è stato ricco di matrimoni spettacolari e le star salite sull'altare si sono sfidate a colpi di look bridal: ecco gli abiti da sposa più belli e glamour dell'ultimo anno.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 sta per concludersi ed è arrivato il momento di fare qualche bilancio, soprattutto quando si parla di look. Le star che hanno scelto di sposarsi proprio quest'anno sono state moltissime, da Diletta Leotte e Loris Karius a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, fino ad arrivare a Simona Ventura e Giovanni Terzi, cosa li ha accomunati? Oltre ad aver seguito la moda dei festeggiamenti che durano interi weekend, hanno anche sfoggiato degli abiti da sposa da sogno. C'è chi ha puntato sulla classica sirena fasciante, chi ha preferito un vestito "trasformabile", chi ha optato per un più moderno tailleur mannish: il trend del momento tra le celebrities è scegliere diversi outfit bridal a seconda del momento della cerimonia, dal rito religioso ai festeggiamenti serali. Ecco gli abiti da sposa più belli che abbiamo ammirato nell'ultimo anno.

Dalle tute alle sinuose sirene, gli abiti da sposa delle star

Le spose che hanno pronunciato il fatidico sì nel 2024 hanno mixato alla perfezione trend di stagione ed eleganza senza tempo. Tra le più chic c'è stata Cecilia Rodriguez, che per le nozze con Ignazio Moser ha scelto tre diversi abiti dalla linea minimal (tutti firmati Atelier Emé): il primo è una sirena a maniche lunghe ma con la schiena nuda, il secondo è fasciante e con lo scollo all'americana, il terzo scintillante, mini e con spacco laterale.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé, scarpe Casadei, gioielli Messika

Pizzo e corone di fiori per Maria Carla Boscono, corpetto strapless ricamato per Nayra Garibo (la moglie di Francesco Sarcina), California dei Coma Cose con la pelliccia leopardata: nell'ultimo anno se ne sono viste davvero di tutti i colori durante le cerimonie di nozze delle star. Come non nominare Simona Ventura, che per il suo grande giorno ha seguito il trend della moda mannish con una tuta con i pantaloni in total white di Atelier Emé?

Simona Ventura in Atelier Emé

I matrimoni più spettacolari del 2024

Nel 2024 non sono mancati i matrimoni davvero da mille e una notte. Ed Westwick, meglio noto come Chuck Bass di Gossip Girl, ha sposato Amy Jackson, meravigliosa come una principessa, tra la costiera Amalfitana e il Cilento, mentre Olivia Culpo, ex Miss Universo, ha preferito rimanere in America organizzando una cerimonia a porte chiuse.

Ed Westwick in Giorgio Armani, Amy Jackson in Alberta Ferretti

Come non nominare il matrimonio da 300 milioni di Anant Ambani e Radhika Merchan, dove la sposa ha letteralmente indossato un abito d'oro?

Radhika Merchant in abito da sposa

Nel mese di giugno è stato celebrato anche un Royal Wedding, quello del Duca di Westminster Hugh Gresvenor e Olivia Henson. Quest'ultima ha rispettato la tradizione del total white sull'altare ma ha aggiunto un paio di scarpe blu dal significato simbolico.

Olivia Henson in Emma Victoria Payne

Degni di nota, infine, anche la cerimonia di nozze di Veronica Ferraro, la migliore amica di Chiara Ferragni, che per il suo gran giorno ha puntato tutto sulla semplicità con un lungo abito a maniche corte col maxi velo, e il matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon (lei splendida in pizzo e con la coroncina di fiori tra i capelli).

L'abito da sposa di Veronica Ferraro

L'abito da sposa "trasformabile di Diletta Leotta

Tra le spose simbolo del 2024 non può che esserci Diletta Leotta, che per festeggiare al meglio il suo matrimonio con Loris Karius ha riservato per un intero weekend un famoso resort di lusso a Vulcano. Gli abiti bianchi che ha sfoggiato sono tutti firmati Atelier Emé, ideati proprio da lei insieme al fidato stylist Nicolò Grossi. In un'intervista che lui stesso ha rilasciato a Fanpage.it, quest'ultimo ha spiegato le ispirazioni dei look bridal.

Diletta Leotta in Atelier Emé, gioielli Damiani

Le sue parole sono state: "Volevamo un abito che si trasformasse per non perdere tempo durante la cerimonia, Diletta non voleva perdersi la festa del suo matrimonio. Con Atelier Emé abbiamo lavorato per 5 mesi, studiando questo vestito custom che si divideva in tre: partiva da un modello ampio con collo alto e maniche in pizzo, poi, una volta tolta la sopra-gonna, diventava una sirena, mentre per la torta abbiamo tolto il bolero e aggiunto una collana di Damiani che incorniciava il collo ma liberando le spalle. Per il party invece abbiamo pensato a un mini abito di cristalli, così che lei potesse sentirsi libera".

Diletta Leotta e Loris Karius al Therasia Resort Sea & Spa

I matrimoni delle star, la nuova tendenza è farli durare interi weekend

Per quale motivo le star che si sono sposate nel 2024 hanno sfoggiato in media 3 o 4 abiti bianchi per il loro grande giorno? La nuova mania è quella di far durare i matrimoni per interi weekend, facendo partire i festeggiamenti con un party pre-nozze a poche ore dal sì, continuando prima con la cerimonia religiosa o civile, poi con il banchetto e terminando la giornata con un party scatenato.

Ilaria D'Amico in Luisa Beccaria, Gigi Buffon in Giorgio Armani

Spesso, inoltre, sono stati organizzati anche degli esclusivi brunch post-matrimonio nel giorno successivo ai ricevimenti. Insomma, più che celebrazioni dell'amore, le nozze delle star si stanno trasformando in veri e propri eventi mediatici. Sarà per questo che i brand di abiti da sposa fanno a gara per vestire le celebrities sull'altare?

Beatrice Valli in abito bianco