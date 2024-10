Il matrimonio dei Coma Cose: California si sposa in bianco ma con la pelliccia leopardata

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I Coma Cose si sono sposati, coronando così il loro sogno d'amore dopo 9 anni insieme. La proposta era arrivata più di un anno e mezzo fa in seguito a un periodo di crisi ed era stata ufficializzata nella sala stampa di Sanremo 2023, al quale i due partecipavano col brano Addio (nel quale raccontavano proprio del momento buio della loro relazione). Ora il grande giorno è finalmente arrivato ma, a differenza della maggior parte delle star, la coppia ha preferito organizzare tutto in forma privata, rivelando la gioiosa notizia attraverso un breve video social in cui si sono lasciati immortalare a pochi minuti dal sì: ecco cosa hanno indossato Fausto "Lama" Zanardelli e Francesca "California" per il rito civile.

I Coma Cose dalla proposta a Sanremo al matrimonio civile

I Coma Cose, alias Fausto Lama e Francesca Mesiano, non sono solo una coppia "artistica", sono anche diventati ufficialmente marito e moglie. Stanno insieme da 9 anni e a unirli è stata proprio la comune passione per la musica. Si sono conosciuti da giovanissimi a Pavia quando entrambi lavoravano come commessi in un negozio di dischi in Porta Ticinese e da allora non si sono più lasciati. Diventati noti al grande pubblico dopo il debutto sanremese con Fiamme negli occhi (risalente al 2021), hanno conquistato tutti con il loro amore semplice e intimo vissuto lontano dai riflettori. Certo, hanno annunciato che si sarebbero sposati durante una delle conferenze stampa del Festival ma non hanno rivelato nessuna informazione sul matrimonio fino al momento del sì. Nelle ultime ore sul loro profilo ufficiale hanno postato un video delle nozze civili celebrate a Palazzo Reale di Milano, aggiungendo semplicemente la didascalia "Sta succedendo".

I Coma Cose si sposano a Palazzo Reale, Milano

Il look da sposa di Francesca Mesiano "California"

Da sempre amanti di uno stile anti-convenzionale ma allo stesso tempo glamour, anche nel giorno del matrimonio i Coma Cose sono riusciti a distinguersi per originalità. La sposa Francesca "California" ha rispettato la tradizione del bianco ma ha preferito evitare i classici abiti principeschi che non si addicono affatto alla sua personalità. Ha preferito un candito vestito di raso con la gonna ampia alla caviglia arricchita da orli di pizzo e ha completato il tutto con una esuberante pelliccia leopardata black&white. Capelli scuri e corti, orecchini a cerchio e manicure bianco gesso: California ha sovvertito le regole di stile del settore bridal ma è riuscita lo stesso a distinguersi col suo animo trendy. Anche Fausto ha detto no ai tradizionali smoking: si è sposato con un completo scuro oversize abbinato a una semplice t-shirt bianca portata senza cravatta.

Il look da sposa anti-convenzionale di California