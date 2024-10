video suggerito

Chi ha firmato e quanto costa l’abito da sposa di California dei Coma Cose I Coma Cose si sono sposati ma solo nelle ultime ore hanno rivelato dei dettagli inediti del matrimonio. Chi ha firmato l’abito da sposa anti-convenzionale di Francesca Mesiano, alias California? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I Coma Cose sono ufficialmente marito e moglie, lo hanno annunciato a sorpresa sui social a poco più di un anno dall'annuncio della proposta avvenuta a Sanremo, lasciando di stucco i fan. I due non sono solo una coppia artistica, stanno insieme da 9 anni e, nonostante gli alti e bassi della relazione (raccontati anche nella canzone L'addio), ora hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore. Il matrimonio è stato intimo e discreto: celebrato con un rito civile al Palazzo Reale di Milano, con i Beatles in sottofondo e in compagnia di familiari e di pochi amici intimi. Come loro stessi hanno spiegato sui social è stato "Un giorno importante e allo stesso tempo un giorno come un altro". La sposa Francesca Mesiano "California" è rimasta fedele al suo stile anti-convenzionale scegliendo un abito da sposa tutt'altro che tradizionale: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

L'abito bianco di California non è un vero e proprio vestito da sposa

Non è una novità che Francesca Mesiano, alias California dei Coma Cose, ami lo stile anti-convenzionale ma è stato al matrimonio che è riuscita a dare il meglio di lei, mixando in modo impeccabile glamour e originalità. Nei primi video del matrimonio con Fausto "Lama" Zanardelli aveva lasciato intravedere una esuberante pelliccia leopardata ma è stato nell'album social delle nozze che ha rivelato il total look bridal.

Francesca Mesiano in Ganni

La cantante ha rispettato la tradizione del bianco ma ha evitato i classici abiti principeschi tempestati di pizzo e paillettes, ha preferito un vestito midi in popeline di cotone firmato Ganni. Si tratta di un modello con la gonna in stile gitana e il bustier elastico con delle fasce tagliate sulla schiena e le spalline doppie e arricciate. La sua particolarità? Non è stato pensato come un abito da sposa ma come un maxi dress "da picnic" (sul sito ufficiale del brand costa 265 euro).

Abito Ganni

California con gli stivaletti griffati al suo matrimonio

Nelle foto condivise sui social il giorno dopo il sì, California dei Coma Cose ha lasciato intravedere anche un altro dettaglio originale del suo look bridal: niente pumps, tacchi a spillo o scarpe bianche, ha abbinato l'abito a un paio di stivaletti griffati in total black.

California dei Coma Cose con gli stivali Maison Margiela

Si tratta dell'iconico modello Tabi di Maison Margiela, quello con il tacco quadrato e la punta che sembra essere "tagliata" in due parti. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison i tronchetti vengono venduti a 1.090 euro.

Stivaletti Maison Margiela

Lo sposo Fausto Zanardelli non è stato da meno in fatto di anti-convenzionalità: per lui completo oversize in tessuto "simil denim" abbinato a una t-shirt bianca e a un paio di comode sneakers. I due artisti dei Coma Cose hanno così dimostrato che si può essere super chic anche se non si rispettano alla lettera le classiche regole di stile da matrimonio.