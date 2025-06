Il matrimonio di Francesco Montanari e Federica Sorino: chi ha firmato i due abiti bianchi della sposa

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Per Francesco Montanari e Federica Sorino il weekend appena terminato è stato indimenticabile: hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore, diventando ufficialmente marito e moglie. Lui è l'attore attualmente su Netflix con Maschi Veri, lei è una psicologa che non ha mai amato i riflettori e, dopo 4 anni di relazione, hanno deciso di compiere il grande passo. Il matrimonio è andato in scena sabato 14 giugno in Puglia, per la precisione in una masseria in provincia di Brindisi, e tra gli invitati si sono visti diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Cosa ha indossato la sposa per il suo grande giorno? Ecco tutti i dettagli dei look bridal total white,

La location del matrimonio di Francesco Montanari e Federica Sorino

Il matrimonio di Francesco Montanari e Federica Sorino si è tenuto sabato scorso nella Masseria Mozzone, a Carpignano Salentino, una location in pieno stile salentino allestita ad hoc per essere super romantica.

Masseria Mozzone

Il rito civile è stato celebrato all'aria aperta su un altare decorato con con fiori bianchi, poi i festeggiamenti sono proseguiti sullo sfondo dell'antico casale tra lunghi tavoli di legno e lucine scintillanti attaccate tra aranci e palme. Gli ospiti "noti" sono stati moltissimi, da Cristiano Caccamo a Marco Rossetti, fino ad arrivati a Luca Bizzarri, a Claudia Pandolfi e a Paolo Stella (che ha celebrato le nozze).

Il matrimonio di Francesco Montanari e Federica Sorino

Chi ha firmato i due abiti della sposa

Cosa hanno indossato gli sposi per il sontuoso matrimonio pugliese? Francesco Montanari ha optato per un classico smoking nero, per la precisione un modello firmato Luigi Bianchi Cerimonia che ha abbinato a camicia bianca, papillon e mocassini di vernice. Federica Sorino si è affidata a Pronovias, noto brand bridal, scegliendo un lungo abito di tulle in stile principesco: ha una gonna pomposa e gonfia e un bustier strapless dai dettagli in pizzo trasparente ed è stato arricchito da un sinuoso velo coordinato.

Il secondo abito di Federica Sorino

Per il taglio della torta finale i due si sono cambiati e si sono vestiti in coordinato in bianco. Lui ha sfoggiato un completo classico con tanto di panciotto, lei ha preferito un mini dress con gonna a ruota con decori gold all-over.