Gli abiti da sposa di Flaminia Appolloni: cosa ha indossato per il matrimonio con Gianluca Scamacca Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni si sono sposati ieri a Roma, diventando ufficialmente marito e moglie. Cosa ha indossato la sposa per il matrimonio?

A cura di Valeria Paglionico

Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni si sono sposati ieri pomeriggio a Roma, pronunciando il fatidico sì nella chiesa di San Giovanni e Paolo. I due stanno insieme dal 2021 ma hanno voluto vivere la loro storia lontano dai riflettori. Finiti al centro del gossip per il presunto tradimento del calciatore con Angela Nasti, si sono fidanzati ufficialmente dopo pochi mesi, per la precisione quando il campione, una volta superata la crisi, ha fatto la romantica proposta di nozze. Ieri il gran giorno è arrivato e, fatta eccezione per alcuni scatti "rubati" fuori la chiesa e al ricevimento, l'intera cerimonia si è svolta in forma blindatissima. Cosa ha indossato la sposa per l'atteso matrimonio?

Il matrimonio di Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni

I due novelli sposi hanno tenuto nascosti i dettagli del matrimonio fino all'ultimo ma ieri ne sono stati inevitabilmente rivelati alcuni attraverso foto paparazzate e Stories social. Tra gli invitati non potevano mancare i colleghi calciatori dello sposo, da Davide Frattesi a Lorenzo Pellegrini, fino ad arrivare a Gian Piero Gasperini, ex tecnico dell'Atalanta.

Nella chiesa di San Giovanni e Paolo

Dopo il rito religioso nella chiesa nel centro di Roma, i due sono saliti a bordo di una Rolls Roys bianca e hanno fatto il loro primo "viaggio" da marito e moglie. I festeggiamenti sono continuati fino a notte fonda alle Scuderie San Giorgio, un'esclusiva masseria laziale immersa nel verde specializzata in eventi, feste, ricevimenti e matrimoni.

Flaminia Appolloni e Gianluca Scamacca

I due abiti bianchi di Flaminia Appolloni

Cosa ha indossato Flaminia Appolloni per il suo gran giorno? Come da tradizione tra le star, ha sfoggiato due diversi abiti, entrambi total white. Il primo, quello per il rito religioso, è maxi e principesco, con una pomposa gonna di tulle ricamata con fiori bianchi, lo strascico e un bustier steccato e strapless che ha messo in risalto il seno. Non sono mancati il velo che ha arricchito il semiraccolto e il bouquet di candide rose.

Il secondo abito da sposa di Flaminia

In serata, poi, la sposa si è cambiata e ha osato con le trasparenze con una lunga sirena di pizzo con il corpetto senza spalli. Gianluca Scamacca non è stato da meno in fatto di eleganza: per il fatidico sì ha scelto uno smoking blu notte con panciotto coordinato e cravatta argento, mentre per la serata ha preferito un completo total black con tanto di papillon.