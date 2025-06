video suggerito

Il matrimonio di Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni: qual è la location scelta per la festa Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni sono pronti al fatidico sì. Hanno scelto una location esclusiva immersa nel verde, per il party dopo la cerimonia. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni

Oggi è il grande giorno di Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni. Il calciatore dell'Atalanta e la sua fidanzata, che lavora come responsabile commerciale per un'azienda che si occupa di fornire hostess per eventi, sono pronti a convolare a nozze. Diventeranno marito e moglie tra poche ore. Dopo la cerimonia, festeggeranno il fatidico sì con amici e parenti.

La storia d'amore tra Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni

I due stanno insieme dal 2021 e all'inizio, hanno cercato di non esporre eccessivamente ai media la loro relazione, mantenendo un certo riserbo. L'ufficializzazione è arrivata quando lei ha dedicato un post al compagno, in occasione dell'arrivo dell'Atalanta in finale di Europa League. "Sei il mio campione, da sempre però. Insieme possiamo tutto": parole importanti insomma a cui lui aveva risposto con un "Ti amo". La storia ha subito una brusca frenata e la coppia è finita al centro del gossip quando sono emersi i presunti tradimenti del calciatore con Angela Nasti. I due sono usciti allo scoperto poco dopo confermando la loro relazione sentimentale. La storia è durata pochi mesi, poi Scamacca è tornato sui suoi passi e ha fatto la fatidica proposta di matrimonio a Flaminia Appolloni.

I dettagli del matrimonio

Sono pochi i dettagli emersi a proposito del matrimonio. Sembra che il calciatore abbia invitato tutta la squadra nerazzurra. Ci saranno Davide Frattesi, Lorenzo Pellegrini e anche Gian Piero Gasperini. L'ex l'ex tecnico dell'Atalanta e neo allenatore della Roma è arrivato in mattinata nella Capitale con un volo atterrato a Fiumicino: si trovava a Parigi per le partite del Roland Garros. Un'anticipazione circa la location scelta per i festeggiamenti dopo la cerimonia è arrivata a Deianira Marzano. Sembra che la coppia si unirà agli invitati presso Scuderie San Giorgio, esclusiva masseria laziale immersa nel verde specializzata in eventi, feste, ricevimenti e matrimoni, con piscina, roseto e giardino.