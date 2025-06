video suggerito

Gasperini sbarca a Roma e scappa subito da ogni domanda: cosa farà prima dell’annuncio ufficiale Gasperini è atterrato a Fiumicino con un volo proveniente da Parigi per gli ultimi colloqui con la Roma prima dell’annuncio ufficiale: firmerà un contratto triennale. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Piero Gasperini è arrivato a Roma, ma per l'annuncio ufficiale i tifosi dovranno attendere ancora un po'. L'allenatore ha dato l'addio all'Atalanta con una lettera aperta alla città e si è concesso qualche giorno di vacanza prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per le prossime tre stagioni: un giro al Roland Garros per seguire qualche partita di tennis e poi la prima capatina nella capitale per impegni che al momento non hanno a che fare con la nuova squadra. Stamattina il tecnico di Grugliasco è arrivato a Fiumicino da solo, accolto soltanto da qualche giornalista.

Ha dribblato le domande, andando avanti per la sua strada. Prima ha atteso all'interno dell'aeroporto con i suoi bagagli, poi si è avviato verso l'uscita sempre ignorando i cronisti che lo seguivano con le telecamere. Non c'è la solita accoglienza che i tifosi della Roma riservano a ogni nuovo arrivato, ma la motivazione è semplice: Gasperini è in città per il matrimonio di Scamacca che si terrà oggi e soltanto tra qualche giorno raggiungerà la sede della società per gli ultimi contatti prima dell'annuncio ufficiale.

Gasperini a Roma per il matrimonio di Scamacca

Prima dell'inizio della stagione ci saranno altri giorni di meritato riposo, dedicati alle sue passioni e ai suoi affetti. Gasperini è atterrato a Roma non come nuovo allenatore dei giallorossi: la firma infatti non è ancora arrivata e bisognerà attendere qualche altro giorno per l'annuncio ufficiale da parte della società. L'ex tecnico dell'Atalanta è sbarcato nella capitale per partecipare al matrimonio del suo ex giocatore Scamacca, un momento di festa con i protagonisti della squadra che ha appena salutato.

Poi sarà a Trigoria per gli ultimi colloqui con la società e l'annuncio come nuovo allenatore che potrebbe arrivare entro venerdì. Proprio oggi i legali di Gasperini hanno ultimato tutti i documenti necessari per rescindere il suo contratto con l'Atalanta e per questo servirà ancora un po' di pazienza prima di cominciare la sua avventura alla Roma, alla quale si legherà con un contratto di tre anni.