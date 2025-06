video suggerito

L’Atalanta saluta Gasperini con una lettera a cuore aperto: “una storia meravigliosa, più unica che rara” Dopo le toccanti parole di Gian Piero Gasperini, è arrivata l’ufficialità della separazione dall’Atalanta, dopo 9 anni, da parte del club orobico. Che non ha pubblicato il classico comunicato, bensì una emozionata lettera a cuore aperto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Piero Gasperini non è più l'allenatore dell'Atalanta. La notizia, già da tempo confermata da più parti, è stata ufficializzata dalla stessa Dea che nel pomeriggio di domenica 1 giugno, ha salutato il tecnico che ne ha scritto pagine indimenticabili di storia sportiva. Non tramite il classico comunicato ma con una nota che è apparsa sul sito ufficiale più come una lettera scritta, cuore in mano, per un allenatore che ha regalato momenti inimmaginabili e straordinari in nove anni vissuti da protagonisti nella Bergamo nerazzurra: "Non potremo mai ringraziarla abbastanza per le emozioni che ci ha regalato e per le gioie che insieme siamo riusciti a regalare a Bergamo e ai nostri tifosi".

Il saluto dell'Atalanta a Gasperini: "Il nostro rapporto non si interromperà mai"

Un amore che finisce ma che continuerà nel tempo, imperituro, nel ricordo. Un ricordo che resterà ben impresso nella mente e nel cuore di chi tifa Atalanta, perché il nome di Gian Piero Gasperini sarà per sempre legato a doppio filo con la Dea, il club con cui ha saputo costruire un sogno trasformandolo in una realtà bellissima. Così, l'ultimo commiato da parte del club orobico non poteva che essere all'altezza dell'amore reciproco più volte già espresso tra città, club e allenatore.

Carissimo Mister, la nostra è stata una storia meravigliosa, più unica che rara nel mondo del calcio. Nove anni eccezionali e intensi nei quali abbiamo raggiunto risultati straordinari in Italia e in Europa. Una pagina, anzi un grandissimo capitolo che rimarrà indelebile nella storia dell’Atalanta, così come il rapporto di affetto (profondo) e di stima (sincera) che ci ha legato e che ci legherà ancora, a prescindere dal fatto che le rispettive strade professionali ora si dividano.

Non potremo mai ringraziarla abbastanza per le emozioni che ci ha regalato e per le gioie che insieme siamo riusciti a regalare a Bergamo e ai nostri tifosi, andando oltre l’immaginabile. Dopo tanti anni trascorsi insieme abbiamo ritenuto doveroso rispettare la sua volontà di ricercare nuovi stimoli, ben sapendo che il nostro rapporto non si interromperà mai e che la reciproca stima non verrà mai meno. Ancora e per sempre GRAZIE, Mister!!! Tutta la famiglia Atalanta

Gasperini alla Roma, l'addio sofferto all'Atalanta: "Per tutto l'anno ho pensato a come lasciarvi"

Un saluto che richiama e replica quello dello stesso Gasperini, oramai volato in Capitale a vestire il giallorosso che gli passerà Claudio Ranieri nella promessa di rendere grande la Roma. Lo stesso allenatore aveva preceduto il club con la sua "lettera da libro Cuore", a tutto il mondo atalantino: "La conclusione del mio rapporto con il Club è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla Società e ai suoi dirigenti. Semplicemente ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo. Per tutta la stagione da poco conclusa ho solo pensato a come lasciare la maglia nerazzurra nel punto più alto possibile" aveva scritto Gasperini in un addio pubblicato sulle pagine dell'Eco di Bergamo. "E la lascio al terzo posto in classifica e qualificata in Champions League, dove – ancora una volta – potrà giocare nei più prestigiosi stadi d’Europa, potendo contare su un organico forte e ricco di giocatori valorizzati".