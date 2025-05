video suggerito

Gasperini vicino alla Roma, proposto un contratto triennale: cosa manca per chiudere la trattativa Gasperini è vicino alla panchina della Roma, può lasciare l’Atalanta dopo nove anni: i giallorossi lo hanno cercato diverse settimane fa ma solo adesso è arrivata l’apertura. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

Gian Piero Gasperini e la Roma non sono mai stati così vicini. Dopo aver aperto all'addio all'Atalanta dopo un avventura durata nove anni l'allenatore avrebbe già trovato una sistemazione per la prossima stagione: il suo destino sembra legato alla panchina giallorossa rimasta vuota dopo l'addio di Claudio Ranieri che sta lavorando assieme alla società per trovare il nome del suo successore.

Secondo quanto riportato da Sky il club capitolino avrebbe fatto l'affondo decisivo, trovando dall'altra parte una risposta positiva per avviare le trattative. Gli ultimi contatti fanno presagire buone notizie per tutti i tifosi che aspettano con ansia di sapere chi siederà in panchina il prossimo anno. Gasperini è sempre stato in cima alla lista dei desideri della Roma e l'incontro avuto oggi con la Dea ha aperto la strada a questa nuova possibilità.

Contatti positivi tra Gasperini e la Roma

Si respira grande ottimismo per la chiusura di questa trattativa in tempi rapidi. La Roma ha proposto all'allenatore un contratto triennale e starebbe cominciando la trattativa dopo i colloqui che si sono tenuti oggi tra Gasperini e l'Atalanta, dove per la prima volta si è parlato concretamente di un addio dopo la fine di questa stagione. Il tecnico sta valutando la proposta dei giallorossi ma ha preso tempo per poter capire bene quale sarà il suo futuro.

In un paio di giorni parlerà nuovamente con la Dea, dando la risposta definitiva sulla sua possibile permanenza in panchina. Nel frattempo però i contatti con la Roma sono positivi: qualche settimana fa i giallorossi avevano provato a intavolare una trattativa con lui senza successo e l'apertura è arrivata soltanto oggi. Il club della famiglia Friedkin gli ha proposto un progetto triennale e Gasperini si è preso del tempo per riflettere, anche se le due parti sembrano più vicine che mai.