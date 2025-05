video suggerito

Gasperini apre all'addio all'Atalanta dopo nove anni: può lasciare per mancanza di motivazioni Nell'incontro di oggi avvenuto con la proprietà Gasperini ha parlato di un possibile addio all'Atalanta: cosa è emerso dal summit a Zingonia e quale potrebbe essere il suo futuro.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta potrebbe essere arrivata al capolinea. Nonostante il contratto preveda ancora un anno prima della scadenza l'allenatore ha aperto per la prima volta alla possibilità di salutare la sua squadra questa estate oggi a Zingonia ha incontrato la famiglia Percassi, il coproprietario Pagliuca e il direttore sportivo D'Amico e dal summit sarebbe venuta fuori la volontà di mettere fine alla sua esperienza.

Secondo quanto riportato da Sky è la prima volta che le parti ragionano sulla separazione. Non è ancora una decisione definitiva, ma Gasperini avrebbe parlato di un addio per esigenze personali, dato anche dalla mancanza di motivazioni dopo 9 anni insieme in cui ha dato tutto. Non è escluso quindi che possa andare via subito, aprendo la porta a un'altra squadra per la prossima stagione.

Gasperini via dall'Atalanta, cosa filtra

La volontà di Gasperini è sempre stata quella di dialogare con la società per capire i prossimi passi da compiere, ma nell'incontro di oggi per la prima volta ha parlato della possibilità di non continuare sulla panchina dell'Atalanta. L'allenatore è arrivato a Bergamo nel 2016 e ha costruito un progetto vincente, culminato con la vittoria dell'Europa League esattamente un anno fa. La storia potrebbe concludersi con questa stagione, dove è arrivata una nuova qualificazione in Champions League con il terzo posto alle spalle di Napoli e Inter.

Presto ci saranno nuovi incontri con la dirigenza della Dea per parlare di futuro, ma Gasperini non avrebbe le motivazioni necessarie per proseguire fino alla fine del suo contratto che scadrà tra un anno. L'idea dell'addio diventa sempre più concreta e ci sono diversi club interessati all'allenatore: la Roma lo corteggia da tempo e anche il Milan potrebbe muoversi nella stessa direzione. Un chiarimento è atteso a breve, soprattutto perché la famiglia Percassi sarà chiamata a compiere la difficile scelta di un nuovo allenatore che possa raccogliere la sua eredità.