Inter in silenzio stampa, Chivu non parla dopo l’Atalanta: rabbia per gli episodi su Dumfries e Frattesi

Inter in silenzio stampa. Chivu, come nessun altro tesserato nerazzurro, si è presentato davanti ai microfoni per commentare la gara pareggiata 1-1 contro l’Atalanta. Rabbia per gli episodi su Dumfries e Frattesi.

Inter in silenzio stampa. Cristian Chivu non si è presentato davanti ai microfoni e in conferenza stampa per commentare la gara pareggiata 1-1 contro l’Atalanta, e come lui nessun tesserato nerazzurro. Dal vice Aleksandar Kolarov al presidente Giuseppe Marotta: nessuno della società di viale della Liberazione ha parlato e parlerà con la stampa dopo la partita di San Siro valida per la giornata numero 29. La decisione è legata al caos scoppiato dopo il gol di Krstovic e al mancato rigore concesso a Frattesi nei minuti finali.

Il gol del pareggio bergamasco ha scatenato le proteste dell’Inter per un possibile contatto tra Sulemana e Dumfries, non rilevato né dall’arbitro né dal VAR: l’espulsione di Chivu ha ulteriormente infiammato il clima in campo, spingendo la società a optare per il silenzio stampa al termine di un 1-1 molto contestato. L'Inter protesta anche per un fallo di Scalvini su Frattesi.

Dopo un'ora di attesa è arrivata la comunicazione da parte di DAZN, che ha annunciato l'assenza dei tesserati interisti ai microfoni dopo la partita con la Dea. La sensazione era abbastanza chiara con il passare dei minuti e la tensione dopo il fischio finale di Inter-Atalanta era chiarissimo che ci sarebbero stati strascichi e conseguenze immediate per il club meneghino.

La squadra capolista della Serie A in segno di disappunto per quanto successo durante i 90’ e per le decisioni arbitrali, ha deciso di optare per il silenzio stampa.

Chivu non ha parlato alla vigilia di Inter-Atalanta

Già alla vigilia della sfida contro l’Atalanta Cristian Chivu non aveva tenuto la consueta conferenza stampa ed era la prima volta in stagione che si verificava questa situazione.

Dopo il derby di domenica scorsa e il rigore non dato per il tocco di mano di Ricci, che ha fatto molto discutere, ha portato la società nerazzurra alla decisione di alimentare il fuoco sugli errori arbitrali in l’Inter ha deciso di restare in silenzio e focalizzarsi sul match di riscatto. Quanto accaduto oggi, però, non era previsto e così il tecnico nerazzurro per la prima volta in stagione ha saltato sia il pre che il post di una partita di campionato.

Proprio in merito a questa situazione un video di Chivu dopo Como-Inter aveva fatto discutere: l'allenatore nerazzurro in uno scambio di battute con l’addetto stampa del club aveva affermato “Siamo noi gli unici co***oni, c’è gente che non parla mai”, con un velato riferimento a Conte e Spalletti che hanno spesso saltato gli appuntamenti con la stampa.