Inter-Atalanta, Sulemana-Dumfries e Scalvini-Frattesi: perché arbitro e VAR hanno lasciato correre

Né l’arbitro Manganiello né il VAR (Gariglio e Chiffi) hanno ritenuto opportuno cambiare le decisioni di campo: Vediamo cosa è successo e perché hanno optato per la non punibilità senza on-field-review.

I contatti Sulemana–Dumfries e Scalvini–Frattesi sono gli episodi da moviola contestati dall'Inter nella sfida pareggiata in casa contro l'Atalanta. La rabbia dei nerazzurri è stata scandita dalle proteste dei calciatori e dall'espulsione di Chivu per il doppio fallo che, a suo dire, ha penalizzato la squadra. Nel primo caso agevolando il gol di Krstovic, nel secondo negando un calcio di rigore che avrebbe potuto ribaltare il risultato. Né l'arbitro Manganiello né il VAR (Gariglio e Chiffi) hanno ritenuto opportuno cambiare le decisioni di campo: hanno lasciato correre, convinti si trattasse di contrasti forse al limite ma non punibili. Vediamo cosa è successo e perché hanno optato per la non punibilità di quei contrasti.

Sulemana-Dumfries, perché l'arbitro sembra fischia poi cambia idea

L'episodio accade all'81° quando Zappacosta innesca Sulemana che scatta in profondità e ha dinanzi a sé Dumfries. Il ghanese appoggia una mano sulla schiena dell'olandese, c'è anche un lieve contatto tra il corpo dell'atalantino e il piede dell'interista sbilanciato: il difensore dell'Inter perde l'equilibrio e va a terra, lasciando la palla all'avversario. L'arbitro Manganiello è a pochi metri dalla zolla incriminata, porta il fischietto alla bocca ma lascia correre. Sulemana calcia, trova la respinta di Sommer e poi Krstovic sigla il pareggio. Non c'è on-field-review, il VAR conferma la decisione del campo attraverso il check durato oltre tre minuti.

L'ex arbitro Marelli spiega in diretta TV a DAZN perché è stato corretto non fischiare fallo: "È un episodio su cui c'è poco da discutere. Manganiello è stato molto bravo a lasciar giocare: il contatto basso non c'è, il contatto alto è una mano appoggiata sulla schiena di Dumfries, ma non è da ritenere falloso. Sembra Dumfries a cadere per terra, la rete è assolutamente regolare".

Scalvini-Frattesi, l'interpretazione di Mangianielo e VAR

Cinque minuti dopo il precedente contatto l'Inter protesta duramente ancora una volta. Dopo una torre in area di Bonny, Frattesi va giù in area di rigore su un contatto con Scalvini (gli colpisce la gamba nel tentativo di contendere il pallone). Quel che si può dedurre è che Manganiello reputi il contatto troppo lieve per concedere un rigore.

Perché il VAR non è intervenuto? Si è trattata di un'interpretazione soggettiva del direttore di gara che dalla cabina di regia non hanno giudicato come chiaro ed evidente errore tale da suggerire una review al monitor. "L’anticipo è di Frattesi, Scalvini lo tocca ma il contatto è leggero, non c'è un calcio sulla gamba – le parole di Marelli a DAZN -. Dal mio punto di vista è stato corretta la decisione del VARcon Manganiello, non è un chiaro ed evidente errore ma di un episodio soggettivo".