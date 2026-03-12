Gasperini sbotta in conferenza all’ennesima domanda su Pellegrini: “Non può funzionare così, basta”

Gian Piero Gasperini ha finito la pazienza nel dopo derby di Europa League che ha visto la Roma pareggiare in rimonta sul Bologna al Dall'Ara. Una gara difficile, in cui i giallorossi hanno rischiato anche un passivo molto più pesante ma che i giallorossi sono riusciti a gestire nei momenti più delicati, strappando un pareggio fondamentale in vista del match di ritorno all'Olimpico. Una prova corale soddisfacente per il tecnico giallorosso che però perde la calma quando si ritorna su un tema di cui non vuole più parlare: Pellegrini, autore della rete del pareggio. "No, ragazzi, non può continuare così, ora basta, calmatevi".

Il fastidio è diventato palese a fine conferenza quando, dopo aver analizzato il match e la capacità della squadra di gestirsi e restare comunque in partita anche di fronte un bel Bologna, Gasperini non ce l'ha fatta ed è esploso in uno sfogo senza far concludere la domanda. Al nome di Pellegrini, il tecnico è sbottato: "No, ragazzi, ma non può continuare così. Basta, calmatevi" ha risposto ai giornalisti presenti, "affamati" nell'avere le ultime notizie sul centrocampista della Roma e strappare un giudizio, che non arriva. "Stasera ha segnato, bravo Pellegrini, poi a Genova non segna e via con disastro Pellegrini… Non c'è un intervista che non si parli di Pellegrini, ma povero ragazzo… lasciatelo stare"

Le critiche a Pellegrini, Gasperini prova a fare scudo

Il nervosismo di Gasperini ha una radice profonda perché da inizio stagione l'ex capitano romanista, la cui fascia è stata tolta ad agosto dallo stesso allenatore, è sotto il fuoco incrociato della stampa soprattutto capitolina. In estate sembrava ad un passo dall'addio alla Roma, poi nessun movimento e il rientro in rosa, a disposizione dell'allenatore che non lo ha più inserito in modo stabile in squadra tra i titolari, pur usufruendone delle prestazioni alla bisogna.

Pellegrini, la tifoseria della Roma non crede più nel "capitano"

Un amore che si è incrinato e che per molti tifosi doveva finire con una cessione. Non per Gasperini che comunque in stagione lo ha utilizzato spesso e volentieri (27 presenze in tutte le competizioni, con 4 gol e 3 assist). Il problema però sono le prestazioni, spesso altalenanti, da qui il dissapore e il fastidio di molta parte del pubblico che crede che essendo anche a fine contratto, non venendogli rinnovato, il giocatore non stia dando più tutto se stesso come accadeva in passato.