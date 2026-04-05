Gasperini imbarazzato in tv dopo Inter-Roma: la domanda su Gatti lo mette in difficoltà

C'è una riflessione che fa vacillare Gasperini alla fine di Inter–Roma, dopo quel 5-2 incassato dall'Inter a San Siro che è una mazzata tremenda per i giallorossi: il gol del pareggio segnato dalla Juventus con Gatti nel confronto diretto dell'Olimpico ha, di fatto, assestato un colpo durissimo all'autostima e alle ambizioni Champions dei capitolini. Quella rimonta cocente ha segnato il punto di svolta della stagione, da lì in poi è cambiato tutto in peggio. Poco alla volta la squadra s'è sgretolata. E quando il giornalista di DAZN rimarca questo concetto in diretta TV, il tecnico un po' tentenna e un po' cerca di proteggere i calciatori perché non si dica che hanno già mollato, che non ci credono (quasi)più nel quarto posto, che Como e la stessa Juve hanno un altro passo. Anzi, domani pomeriggio potrebbero allungare ancora in classifica tagliando fuori (quasi) del tutto la Roma dalla corsa al quarto posto.

Gasperini e il gol di Gatti che ha tolto sicurezza alla Roma

"Sembra un'altra Roma dopo il gol di Gatti…", dice Marinozzi dallo studio di Fuoriclasse. Gasperini ascolta e ha un attimo di esitazione. I cuor suo sa bene che è così e prova a dissimulare l'imbarazzo. "No… ci sono state diverse partite. Questa sera c’è stato un calo morale… ma questa Roma è una squadra che riparte, adesso abbiamo due partite in casa e le giocheremo mettendo tutte le nostre chance in campo".

Altro quesito dinanzi al quale è difficile trovare le parole giuste dopo quanto restituito dal campo. "La Roma c'è la può ancora fare a competere per la Champions?": a Diletta Leotta che pone la domanda scomoda Gasperini replica girando al largo: "È difficile per tutti la Champions… lo è per noi, per il Como e per la Juventus, per la stessa Atalanta. Siamo un po' dietro ma faremo di tutto per recuperare".

Cosa è successo ai giallorossi e quanto pesano le assenze

Almeno fino al 2-1 di Calhanoglu la Roma aveva retto bene all'urto dell'Inter. Ma quella mazzata del turco dalla distanza ha fatto virare la partita dalla parte dei nerazzurri. "Nel primo tempo c'è stata tanta Roma dentro la partita", dice Gasperini che cerca di trovare una versione sensata della prestazione offerta dai giallorossi. Poi è uscito Mancini alla fine del primo tempo e là dietro la squadra s'è dissolta.

"Averlo chiuso la frazione sotto è stato un brutto colpo al morale… e in particolare dopo il terzo gol è stata una sofferenza. Cosa ci sta succedendo? Quando siamo un po' tutti al completo siamo competitivi… oggi è venuto meno Mancini, ci stanno mancando a turno un po' di giocatori come Wesley e Koné e quindi perdiamo qualcosa".