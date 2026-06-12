La TV sudafricana imbarazzata dalla sconfitta ai Mondiali contro il Messico: cala il silenzio

La sconfitta del Sudafrica all’esordio ai Mondiali ha riempito di imbarazzo lo studio televisivo: nessuno di loro riesce a parlare dopo la partita.

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La prima partita del Sudafrica ai Mondiali 2026 è stata un completo disastro e il Messico avrebbe potuto vincere con molti gol di scarto. Il 2-0 finale sembra quasi uno spreco per la nazionale padrona di casa che ha avuto la possibilità di dilagare: oltre alla sconfitta i sudafricani hanno rimediato due cartellini rossi che hanno chiuso una serata drammatica per tutti i tifosi che si aspettavano molto di più. La figuraccia è stata una doccia fredda, tanto che anche negli studi televisivi nessuno sapeva da dove cominciare.

È diventato virale il video dell'emittente africana SportyTV in cui si vedono tre grandi ex giocatori imbarazzati e ammutoliti dopo la partita che avevano visto. Il presentatore ha cercato di sbloccare quel momento di impasse facendo qualche domanda, ma nessuno di loro è riuscito a rispondere creando una situazione surreale che ha fatto il giro del mondo, provocando diversi sfottò arrivati dagli avversari.

L'imbarazzo dopo la sconfitta del Sudafrica

Per seguire i Mondiali la tv sudafricana ha chiamato tre analisti d'eccellenza: l'ex allenatore Benni McCarthy, lo storico capitano della nazionale Aaron Mokoena e l'ex centrocampista del Manchester United Quinton Fortune, profili di grande esperienza che sono rimasti senza parole davanti al disastro che il Sudafrica ha fatto al debutto. Al ritorno negli studi nel post partita nessuno di loro è riuscito a parlare, ma si sono limitati a guardare la telecamera in silenzio con un'espressione di forte imbarazzo.

Oltre trenta secondi di silenzio, con il presentatore sconcertato che ha provato a smuovere la situazione con una voce molto incerta: "Cosa diciamo? Cosa è andato storto in questa partita?". Nessuno gli ha risposto, con i tre ex giocatori che sono rimasti totalmente in silenzio dopo la disfatta della propria nazionale: la sconfitta è stata così brutta che non sono riusciti a trovare le parole per esprimere imbarazzo e frustrazione.