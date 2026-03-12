Il Bologna si aggrappa a Bernardeschi ma viene fermato da Pellegrini: è 1-1 all’andata degli ottavi

Bologna e Roma si fermano sull’1-1 nella partita d’andata degli ottavi di finale di Europa League: decidono Bernardeschi e Pellegrini, due pali di Malen e una traversa di Vitik.

Neanche un Federico Bernardeschi in grande spolvero basta al Bologna per vincere l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La Roma pareggia con Pellegrini a 20 minuti dalla fine, dopo aver sofferto tra gli ultimi minuti del primo tempo e l'inizio della ripresa: Malen trova due pali e alla fine Vitik infiamma la partita con una traversa all'88' che non cambia il risultato. L'andata degli ottavi finisce in pareggio, tutto si deciderà nella partita di ritorno all'Olimpico.

Equilibrio nel primo tempo

Ci sono poche occasioni nel primo tempo che è spezzettato e si decide tutto a centrocampo. Il più vivace è Bernardeschi, in assoluto il miglior giocatore del Bologna: crea palloni pericolosi e libera spazi per i compagni di squadra, anche se le occasioni più pericolose sono le due che arrivano a ridosso dell'intervallo. L'ex Juve con un tiro a giro arriva a un passo dal vantaggio del Bologna, poi Pobega qualche istante più tardi costringe Svilar alla grande parata.

Bernardeschi festeggia il gol del Bologna

Secondo tempo decisivo

La squadra di Italiano è più convincente e all'inizio della ripresa passa in vantaggio grazie allo stupendo tiro a giro di Bernardeschi che viene innescato da una bella azione personale di Rowe favorita da un brutto errore di Joao Mario. La Roma però non accusa il colpo, trova subito un palo con Malen che al 71′ si inventa l'assist per il pari di Pellegrini che segna l'1-1 quasi a porta vuota. Dopo il pareggio l'olandese trova un altro palo e a due minuti dalla fine della partita anche Vitik di testa trova una traversa clamorosa che avrebbe cambiato tutto. L'andata degli ottavi di finale di Europa League al Dall'Ara finisce 1-1 e il passaggio ai quarti di finale si deciderà all'Olimpico, dove la Roma avrà dalla sua parte il fattore campo.