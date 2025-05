video suggerito

L'Olimpico omaggia Claudio Ranieri poco prima di Roma-Milan: coreografia da brividi, "Romanista vero" Splendido tributo da parte del popolo romanista per Claudio Ranieri che è stato celebrato in quella che contro il Milan è l'ultima partita sulla panchina della Roma, prima dell'addio annunciato che lo vedrà il prossimo anno con altri vesti dirigenziali.

A cura di Alessio Pediglieri

Straordinaria coreografia da parte della Curva della Roma che poco prima dell'inizio della sfida con il Milan ha voluto rendere omaggio a Claudio Ranieri. Improvvisamente tutti i tifosi sono stati coinvolti in uno spettacolo toccante ed emozionante con la celebrazione per l'ulti a partita del tecnico davanti al proprio pubblico. Al momento dell'inno che precede le gare dei giallorossi, "Roma, Roma, Roma" la Sud si è colorata di giallorosso con la scritta enorme ‘Claudio Ranieri' immediatamente affiancata dall'acronimo societario ‘Asr'. Più in basso, uno striscione che non ha lasciato interpretazioni ulteriori per l'affetto che lega il tecnico con l'ambiente giallorosso, con scritto "Un grande condottiero…un romanista vero".

Ranieri omaggiato nel match che può valere la zona Champions

Immediatamente cori e applausi per il tecnico, alla sua ultima panchina casalinga prima dell'annunciato ritiro che lo vedrà dalla prossima stagione con altre vesti societarie. Claudio Ranieri ha provato a non farsi prendere dall'emozione anche se, applaudito l'iniziativa dei tifosi, si è visto visibilmente commosso , in piedi, fermo e con il volto rivolto al campo, sulla pista d'atletica. Un momento toccante che ha preceduto una gara fondamentale anche per la Roma che contro il Milan si gioca il possibile accesso alla prossima Champions League, un traguardo che solamente qualche mese fa era considerato un sogno. E che è stato reso possibile proprio con l'avvento di Ranieri in panchina.

La Roma formato Champions con Ranieri: con Juric era vicina alla retrocessione

Proprio con l'avvento di Claudio Ranieri la Roma è riuscita a risalire la china in campionato, rendendo la propria stagione da anonima e fallimentare ad una cavalcata da incorniciare. A due turni dalla fine i giallorossi – che erano più vicini alla zona rossa della retrocessione che a quella Coppe a conclusione della parentesi Juric – sono infatti di nuovo in corsa per entrare nei primi 4 posti che valgono la Champions League del prossimo anno.