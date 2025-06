Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni si sono sposati, le prime foto della cerimonia a Roma

video suggerito

Hanno pronunciato il sì di fronte a decine di presenti il calciatore Gianluca Scamacca e la compagna storica Flaminia Appolloni. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di San Giovanni e Paolo, nel cuore di Roma.

A cura di Stefania Rocco

Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni si sono sposati. Nel pomeriggio di oggi, 4 giugno 2025, la coppia si è giurata amore eterno nella chiesa di San Giovanni e Paolo, nel cuore di Roma. Alla blindatissima cerimonia hanno partecipato gli amici della coppia e i parenti arrivati da ogni parte d’Italia per festeggiarli. Il campione dell’Atalanta aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo solo qualche mese fa, dopo una crisi vissuta – loro malgrado – pubblicamente. Scamacca era stato beccato in compagnia di Angela Nasti subito dopo la rottura ma, archiviato il flirt con l’influencer (a difesa della quale si era spesa la sorella Chiara), il calciatore era tornato tra le braccia della fidanzata storica alla quale aveva chiesto di sposarlo.

La foto postata da Gianluca Scamacca su Instagram

È stato Scamacca il primo a pubblicare una foto della cerimonia sul suo profilo Instagram. Fotografando il primo bacio in auto da marito e moglie, il calciatore ha fatto riferimento alla sua nuova condizione da sposato. “Mr and Mrs”, ha scritto, felice di potersi finalmente rivolgere a Flaminia come a sua moglie.

Gli invitati alla cerimonia

Sono ancora pochissime le indiscrezioni trapelate a proposito del matrimonio tra Scamacca e Appolloni. La location scelta per la festa che seguirà la cerimonia in chiesa è rimasta top secret ma saranno sicuramente numerosi gli ospiti vip a presenziare all’evento dedicato ai neo sposi. Tra questi, ci sarà certamente l’allenatore Gian Piero Gasperini (che a breve dovrebbe arrivare alla Roma) e i compagni Davide Frattesi, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini. Poche ore fa, prima delle nozze di oggi, Scamacca aveva voluto regalare una romantica sorpresa alla futura moglie: una serenata canta alla finestra della compagna con le canzoni “Più bella cosa” e “Come nelle favole”.