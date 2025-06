Gianmaria Antinolfi piange a dirotto di fronte a Federica Calemme vestita da sposa, il video emozionante delle nozze La commozione palpabile di Gianmaria Antinolfi nel vedere per la prima volta la neo moglie Federica Calemme vestita da sposa in un video che entra di diritto nella top five dei più emozionanti dell’intera cerimonia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

265 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno sposo sull’altare commosso fino alle lacrime alla vista della sua futura moglie vestita da sposa. È questo quanto accade nel video che documenta un momento – probabilmente uno tra i più emozionanti – del matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. L’imprenditore e la modella e influencer si sono sposati sabato 7 giugno alla presenza di numerosi invitati famosi, alcuni dei quali conosciuti durante la comune partecipazione al Grande Fratello Vip, reality che li aveva fatti incontrare e, giorno dopo giorno, innamorare.

Il video di Gianmaria Antinolfi sull’altare

La cerimonia è stata documentata passo dopo passo sui social ma è stato il momento di forte commozione vissuto da Gianmaria sull’altare a candidarsi tra quelli che possiedono il potenziale per diventare uno dei più virali. Merito dell’emozione autentica stampata sul viso dell'ex compagno di Belén Rodriguez, delle lacrime silenziose che gli hanno rigato il volto alla vista della sposa e dello sguardo innamorato che le ha rivolto. Più composta e controllata Federica che è riuscita, almeno in quel frangente, a non lasciarsi andare all’emozione durante la breve passeggiata verso la navata. Una coppia splendida nata in tv ma che è cresciuta lontano dai riflettori e che ha saputo dimostrare la sua solidità.

Gli invitati vip al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo a partecipare al matrimonio di Antinolfi e Calemme. Tra i presenti all’evento celebrato in Campania, oltre ai familiari degli sposi, anche l’amica Antonella Fiordelisi insieme al fidanzato Giulio Fratini, gli ex volti di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e Giovanna Abate, l’ex di Temptation Island Raffaella Giudice, lo sportivo ed ex gieffino Manuel Bortuzzo e Benedetta Mazza, grande amica della sposa.