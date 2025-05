video suggerito

La reazione inaspettata di Martina De Ioannon durante la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne Martina De Ioannon ha augurato buona fortuna a Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore a “Uomini e Donne”. La tronista ha postato su Instagram una story con la quale ha confermato di avere visto in tv la puntata della scelta. Accanto a lei il fidanzato Ciro Solimeno. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

159 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martina De Ioannon ha seguito con attenzione la scelta di Gianmarco Steri, andata in onda a Uomini e Donne nel corso della puntata eccezionalmente trasmessa in prima serata venerdì 30 maggio (puntata che è riuscita a battere negli ascolti la finale di “Sognando…Ballando con le stelle”). Pur avendo in passato scelto una strada differente, preferendo proprio a Gianmarco l’attuale compagno Ciro Solimeno – al quale è ancora oggi legata – Martina ha voluto dimostrare ancora una volta l’immutato affetto nei confronti del suo ex corteggiatore e nei confronti della produzione e redazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Per questo motivo, mentre su Canale5 andava in onda la puntata della scelta, ha condiviso una storia su Instagram che non è passata inosservata.

Martina De Ioannon ha guardato la scelta di Gianmarco insieme a Ciro Solimeno

Dopo mesi intensi, diverse perplessità, il timore di non essere ricambiato e perfino una inaspettata caduta in studio in uno dei momenti clou della puntata, Gianmarco Steri ha scelto: il suo percorso da tronista si è concluso accanto alla corteggiatrice Cristina Ferrara che gli ha detto sì. A guardare la puntata in prima serata c’erano anche Martina e il fidanzato Ciro, proprio il compagno che la ex tronista preferì a Steri all’epoca del suo percorso in trasmissione. La foto postata da De Ioannon dimostra, però, che l’affetto nei confronti di Gianmarco sarebbe rimasto immutato: la romana, postando la foto del primo abbraccio da coppia di Gianmarco e Cristina, ha aggiunto l’emoticon di un quadrifoglio, un simbolo porta fortuna con il quale ha chiarito di augurare al suo ex corteggiatore di poter essere felice acanto alla sua nuova fidanzata.

Le prime foto di Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne

Le telecamere di Uomini e Donne hanno seguito Gianmarco e Cristina subito dopo la scelta a Uomini e Donne, filmando i primi momenti vissuti dietro le quinte da coppia. Steri ha immediatamente voluto presentare alla ex corteggiatrice la sua famiglia al completo, approfittando del fatto che i suoi cari fossero presenti in studio. Cristina, invece, ha approfittato del silenzio offertole dai camerini per videochiamare i suoi familiari che, dopo un abbraccio virtuale, hanno fatto sapere alla coppia di essere in procinto di partire alla volta di Roma per potersi congratulare con entrambi di persona. Provata la non scelta Nadia Di Diodato che, in lacrime, ha confidato alla redazione del programma la delusione legata alla decisione di Gianmarco di concludere il suo percorso con Cristina.