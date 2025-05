video suggerito

Ascolti TV venerdì 30 maggio: chi ha vinto tra Sognando Ballando con le stelle e Uomini e Donne – Speciale la scelta Chi ha vinto tra la finale del programma di Milly Carlucci Sognando…Ballando con le stelle proposta da Rai1 e Uomini e Donne – Speciale la scelta, programma di Maria De Filippi trasmesso da Canale5. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di venerdì 30 maggio.

A cura di Daniela Seclì

Gli ascolti della prima serata di ieri, venerdì 30 maggio. In onda film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la finale di Sognando…Ballando con le stelle. Su Canale5, in onda una puntata speciale di Uomini e Donne con la scelta di Gianmarco Steri. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo tutti i dati Auditel di venerdì 30 maggio.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La sfida degli ascolti TV tra Sognando Ballando con le stelle e Uomini e Donne

Nella prima serata di ieri, venerdì 30 maggio, Rai1 ha proposto la finale di Sognando… Ballando con le stelle. Ha vinto Chiquito. Il ballerino entrerà nel cast della prossima edizione del programma di Milly Carlucci. Si aggiungerà ai maestri che accompagneranno i volti noti nel loro percorso nel programma. Canale5 ha trasmesso Uomini e Donne – Speciale la scelta. Gli spettatori hanno assistito alla scelta del tronista Gianmarco Steri che ha deciso di intraprendere una relazione con Cristina Ferrara.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso John Wick 4, film con Keanu Reeves, Ian McShane, Laurence Fishburne, Donnie Yen e Bill Skarsgård. Rai3 ha proposto Farwest, programma condotto da Salvo Sottile. Su Italia1 in onda Creed – Nato per combattere, film con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashād e Tony Bellew. Rete4 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Sul Nove, I migliori fratelli di Crozza. Su Tv8 il concerto di Radio Italia. Su La7, Propaganda Live.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Elisea dalla Sicilia. Su Canale5 in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, tg satirico di Antonio Ricci.