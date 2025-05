video suggerito

Gaffe ad Affari Tuoi: De Martino chiede la foto del cane, la regia mostra quella del marito della concorrente Partita decisamente sfortunata quella di Elisea ad Affari Tuoi nella puntata andata in onda il 30 maggio. A "salvare" la serata una gaffe della regia a inizio puntata: il conduttore Stefano De Martino chiede la foto di un cane, ma sullo schermo compare quella del marito della concorrente.

A cura di Stefania Rocco

Puntata di Affari Tuoi sfortunata quella di Elisea, tabaccaia proveniente dalla Sicilia e protagonista della partita del 30 maggio. “Nella vita mi occupo di mia figlia e ho un cagnolino che per me è come un figlio e somiglia a Gennarino, si chiama Chico”, dichiara la donna offrendo l’unico momento sinceramente divertente e privo di tensione della serata. Quando Stefano De Martino chiede di vedere una foto del cane, la regia manda per errore una foto in cui compaiono il marito e il padre di Elisea, scatenando l’ilarità del pubblico. Anche il conduttore ride. “Ragazzi, ragazzi”, rimprovera scherzosamente la regia. “Questi sono mia figlia, mio padre e mio marito”, spiega divertita la concorrente. E Stefano aggiunge: “In questa foto, in basso, c’è anche Chico ma non si vede”. Elisea gioca insieme alla madre Concetta.

La partita sfortunata di Elisea e Concetta

La partita comincia decisamente male e tra i primi pacchi eliminati, ci sono quelli da 200 e 300mila euro. Stefano, quindi, chiede al pubblico una specie di rito propiziatorio che sembra portare fortuna a Elisea e le permette di inanellare qualche tiro fortunato. Elisea accetta la prima proposta del dottore che le propone un cambio. Lascia il pacco numero 19 per quello numero 8, che apparteneva al concorrente dell’Emilia Romagna. Immediatamente, la concorrente decide di aprire il pacco che aveva pescato precedentemente e scopre che conteneva zero euro. I pacchi più alti rimasti ancora in gioco sono quello da 100mila, da 75mila e da 50mila euro. Il dottore chiede perché abbia preso il pacco numero 8 ma Elisea si rifiuta di comunicare il motivo: “Per il momento non voglio dirlo”. La prima offerta della serata ammonta a 20mila euro. “È una bella cifra ma ho un sogno e non mi bastano. Ho una casa in campagna e il mio sogno è ristrutturarla e farne una sorta di oasi per ritrovare la pace interiore. Ho ancora un bel tabellone davanti quindi rifiuto l’offerta”, rivela la donna. Altri tre tiri prima di un nuovo intervento del dottore Pasquale Romano.

Nemmeno la Regione Fortunata salva la partita di Elisea

La partita sembra ribaltarsi perché Elisea è riuscita a eliminare quasi tutti i pacchi blu, in maniera tale da garantirsi un’offerta più sostanziosa da parte del programma. In realtà, la seconda offerta del dottore non cambia molto rispetto alla prima: si tratta di un assegno di appena 29mila euro. La concorrente rifiuta ma, subito dopo, ad andare via è il pacco da 100mila euro. Poco dopo, accetta un secondo cambio e sostituisce il pacco numero 8 con quello numero 9. Anche questa scelta si rivela fortunata perché il pacco che la concorrente aveva avuto sulla scrivania fino a quel momento conteneva appena 10 euro. Purtroppo, pochi istanti dopo, a essere eliminato è il pacco da 75mila euro. L’unico obiettivo possibile, adesso, è quello da 50mila euro. Il dottore offre a Elisea e Concetta 15mila euro che le due rifiutano. Quando anche i 50mila euro spariscono, Elisea decide di andare alla “Regione fortunata” e la concorrente scopre che il suo pacco conteneva il premio “granita e brioche”. Alla “Regione”, Elisea sceglie il Veneto per provare a vincere 100mila euro, ma nemmeno quel tentativo finisce bene. Si passa al secondo tentativo da 50mila euro e la concorrente sceglie l’Abruzzo ma la regione vincente era la Campania. La donna torna a casa senza alcun premio.