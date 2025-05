Alessia torna a mani vuote da Affari Tuoi, aveva ragione Thanat: la regione fortunata era la Sardegna

video suggerito

Nella puntata di Affari Tuoi del 31 maggio, Alessia della Valle d'Aosta ha vissuto una serata sfortunata, perdendo tutto nonostante un'offerta iniziale di 40mila euro. Nemmeno il gioco della Regione Fortunata l'ha salvata, con la Sardegna che si è rivelata vincente come aveva suggerito Thanat.

Chi è Alessia, la concorrente di Affari Tuoi di sabato 31 maggio

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 31 maggio, è stata Alessia della Valle d'Aosta. Come spiegato da Stefano De Martino, si è trattata di una partita registrata in passato e mai andata in onda per motivi di slittamento di palinsesto, dovuti probabilmente alle vicende legate alla scomparsa di Papa Francesco I. Alessia, che ha studiato per cinque anni per diventare investigatrice privata prima di cambiare mestiere e che sogna di lavorare nell'antimafia, ha giocato accompagnata dalla sorella Chiara. Purtroppo, la concorrente è tornata a casa a mani vuote dopo una partita particolarmente sfortunata.

La partita sfortunata di Alessia ad Affari Tuoi

La serata è iniziata con l'apertura del pacco numero 12 della Puglia, che conteneva 20 euro, seguita dal pacco numero 4 della Lombardia con 1 euro e dal pacco numero 2 con 200 euro. I primi tiri hanno presto rivelato l'eliminazione di cifre importanti: 30mila euro dall'Umbria (pacco 6), 10 euro dalle Marche (pacco 19) e 20mila euro dal pacco numero 14.

Con questa situazione ancora gestibile, è arrivata la prima offerta del Dottore: 40mila euro. Alessia ha deciso di rifiutare e proseguire il gioco, una scelta che si sarebbe rivelata fatale. Il pacco successivo ha eliminato 5mila euro, accompagnato dalla musica "Né bene né male" di Madame, ma il colpo più duro è arrivato subito dopo con l'eliminazione dei preziosi 300mila euro. Il tiro seguente ha rivelato zero euro.

A questo punto, il Dottore ha proposto un cambio, ma Alessia ha preferito mantenere il suo pacco originale. La decisione non ha portato fortuna: il pacco numero 10 della Toscana conteneva 200mila euro, seguito dall'eliminazione di 100mila euro. Anche l'intervento di Lupo, che ha aperto un pacco al posto di Stefano De Martino, non ha cambiato le sorti della partita, con l'eliminazione dei 75mila euro.

Il finale di Alessia ad Affari Tuoi: perde tutto alla Regione Fortunata

Alessia si è ritrovata con soli tre pacchi rossi – 10mila, 15mila e 50mila euro – a fronte di cinque pacchi blu. In questa situazione critica, il Dottore ha proposto un gioco a carte per decidere tra cambio e offerta. Pescando a carte coperte, è uscito il cambio, ma la concorrente ha deciso di non cambiare il suo pacco.

Le cose hanno continuato ad andare male fino al finale drammatico, quando sono rimasti solo la variante regionale (1 kg di torcetti), Gennarino e 15mila euro. Il Dottore ha offerto 5mila euro, ma Alessia ha ovviamente rifiutato, decidendo di andare fino in fondo. Purtroppo, sono usciti proprio i 15mila euro, mentre nel pacco numero 8 si nascondeva Gennarino.

La Regione Fortunata non salva Alessia

Con il pacco contenente solo i torcetti, Alessia ha avuto un'ultima possibilità con La Regione Fortunata. Per la prima chance da 100mila euro, ha scelto la Valle d'Aosta, la sua regione, ma senza successo.

Per la seconda possibilità da 50mila euro, ha puntato sulla Sicilia, nonostante il notaio Thanat avesse consigliato la Sardegna. Il finale ha confermato l'intuizione di Thanat: in finale sono rimaste proprio Sicilia e Sardegna, e la regione vincente si è rivelata essere la Sardegna.

Una serata particolarmente sfortunata per Alessia che, dopo aver rifiutato un'offerta iniziale di 40mila euro e aver vissuto una partita in costante discesa, non è riuscita nemmeno nel gioco finale a portare a casa almeno una piccola consolazione. Come spesso accade ad Affari Tuoi, la fortuna non è stata dalla sua parte, confermando quanto il gioco dei pacchi possa essere imprevedibile e crudele.