Affari Tuoi, partita da incubo per Chiara: tre errori di fila e lo sbaglio alla Regione Fortunata Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 7 giugno gioca Chiara insieme al fidanzato Sebastiano. La partita inizia molto bene, ma dopo tre errori consecutivi e alcune mosse sbagliate prende una piega decisamente negativa.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 7 giugno gioca Chiara dal Friuli Venezia Giulia con il pacco numero 2. Ad accompagnare la studentessa c'è il fidanzato Sebastiano, con cui sta insieme da cinque anni. Dopo un inizio promettente, i due aprono solo pacchi rossi e alla fine sono costretti a passare alla Regione Fortunata.

La partita di Chiara e Sebastiano

La partita di Chiara e Sebastiano inizia in modo molto positivo: nel primo pacco solo 0 euro. Tutti i pacchisti si lanciano quindi nel consueto balletto per festeggiare il risultato.

Con i tiri successivi, via 100, 20 e 5mila euro. Con gli ultimi due, invece, addio a 30mila e 75mila euro. Nella sua prima telefonata, il Dottore offre 35mila euro, che i due rifiutano. "Chiara bella, Sebastiano meno. No, è un Adrien Brody italiano o Messi" scherza Stefano De Martino con Pasquale Romano. A seguire, prima via 500 poi 100mila euro e i 200mila euro. "Adesso ci rialziamo" è il commento di Sebastiano, che cerca di tirare su il morale della sua fidanzata. Nella sua seconda telefonata, il Dottore offre un cambio, che viene rifiutato. Poco dopo, la batosta: addio ai 300mila euro. I tiri seguenti eliminano dal tabellone 15mila euro e alla specialità regionale. "A volte il cambio è un'opportunità" suggerisce De Martino quando ai concorrenti viene offerta la possibilità di scegliere un nuovo pacco. Chiara. alla fine, lascia il 2 per il 7. Dalla ruota, la ragazza aveva pescato 10mila euro.

Il finale di Chiara e Sebastiano

Nelle battute finali, Chiara perde 20mila euro e 50mila. Addio, quindi, a tutti i pacchi rossi. La coppia passa quindi al gioco della Regione Fortunata e punta sulla Sicilia, ma sbaglia. Con il secondo tentativo, Chiara prova con la Basilicata. Anche in questo caso, però, la concorrente non fa la scelta giusta: avrebbe dovuto puntare sulla Sardegna. "Ci siamo andati vicino, l'avevamo anche nominata" osserva il conduttore.