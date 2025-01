La prima notte insieme di Martina e Ciro dopo Uomini e Donne: “Fuoco e fiamme, in hotel è partito l’allarme”

video suggerito

Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno stanno vivendo la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Ai microfoni di Witty Tv, i due hanno raccontato come sta procedendo la loro conoscenza, parlando anche della loro prima notte insieme: "Non se l'aspettava nemmeno l'albergo".

A cura di Sara Leombruno

Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno stanno vivendo la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Ai microfoni della produzione del dating show di Maria De Filippi, i due hanno raccontato come sta procedendo la loro conoscenza, parlando anche della loro prima notte insieme. Ecco cosa hanno detto i ragazzi.

La prima notte di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

In un nuovo format pubblicato ieri, 28 gennaio, su Witty Tv, chiamato "Il Divano di WItty", Martina e Ciro si sono divertiti a rispondere alle domande poste loro dalla redazione. "Quanto ti aspettavi di essere la scelta da 1 a 10?", la prima di queste. "Sei, perché io ero sicuro delle mie sensazioni, però non sapevo dall'altro lato. Comunque l'ultima parola restava a lei, però devo dire che l'ultima parola l'ha decisa bene", ha risposto il napoletano. A continuare la conversazione è stata Martina, che ha raccontato un episodio particolare che hanno vissuto in hotel: "Noi arriviamo nell'albergo, la prima sera, e la signora della reception ci dice: ‘Guardate, nella doccia c'è una piccola cordicella, non la tirate perché altrimenti suona l'allarme'. La mattina ci svegliamo e lui si va a fare la doccia, ragazzi vi giuro, parte un allarme, una cosa mai sentita, ho cominciato a dare la colpa a lui perché ho collegato la frase della signora, ma era un allarme veramente troppo forte".

A quel punto, la redazione ha fatto loro una domanda piuttosto esplicita: "Ma prima di questo allarme come era andata?". Evidente l'imbarazzo del napoletano, che ha ribattuto: "Domanda di riserva? Sto scherzando, pollice in su". Opinione condivisa anche dalla sua fidanzata, che ha ripetuto: "Pollice in su". "Perciò è scattato l'allarme?", hanno scherzato i presenti. "Non se l'aspettava nemmeno l'albergo, c'è stato fuoco e fiamme", il commento ironico della neo coppia.

I dubbi di Martina sulla storia con Ciro

Ospiti di Verissimo la scorsa domenica, Martina ha manifestato alcuni dubbi sulla storia d'amore con il suo nuovo fidanzato, dichiarando di voler andare cauta anche nella scelta di andare a convivere."Abbiamo dei dubbi per far incastrare le abitudini vivendo in due città diverse", le parole. "Abbiamo voglia di viverci. Non ci piace vivere la relazione a distanza, ma non possiamo correre. Valuteremo e cercheremo di incastrare le nostre vite" ha aggiunto Ciro che si è detto disposto a trasferirsi a Roma. "Mi spaventa che siamo in due momenti della vita diversi. Io ho un lavoro, abito da sola, ho fatto determinate esperienze. Non devo formarmi, crescere sì, però la base della vita è affermata. Lui viene da un'altra situazione, e questa cosa ci spaventa. Anche se lui decidesse di venire a Roma, non è che da un giorno all'altro ti costruisci una vita in un'altra città. Questo mi spaventa. Non voglio ripetere gli errori del passato" ha rivelato De Ioannon.