Ciro Solimeno scriveva a Giulia De Lellis prima di Uomini e Donne, i commenti alla foto: "Mi aspetti, rispondimi" Prima di scegliere di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore di Martina De Ioannon, Ciro Solimeno scriveva a Giulia De Lellis. A testimoniarlo alcuni commenti lasciati dal corteggiatore napoletano sotto un vecchio post dell'influencer, nei quali chiedeva anche se lei potesse rispondergli ai messaggi che le aveva inviato in privato.

A cura di Sara Leombruno

Come si è appreso qualche giorno fa dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Ciro Solimeno è la scelta di Martina De Ioannon. I due, dopo aver lasciato il programma insieme, sono pronti a viversi la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, ma non dai rumors. Nelle ultime ore, infatti, i fan più accaniti del programma sono andati a indagare nel passato del corteggiatore napoletano, notando un particolare non da poco. Fino alla scorsa estate, infatti, lasciava dei commenti sotto alle foto di Giulia De Lellis. In uno di questi, addirittura, le chiedeva di rispondergli ai messaggi che le aveva inviato in Direct.

Il commento di Ciro Solimeno a Giulia De Lellis

Come si legge su Instagram, il post incriminato risale a 27 settimane fa, sono passati cioè più di sei mesi. Solimeno, probabilmente, ancora non aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne e – chiaramente – non conosceva ancora Martina De Ioannon, la sua attuale fidanzata. Giulia De Lelllis pubblicò un carosello in cui si mostrava in costume, sponsorizzando il bikini che indossava. Poco dopo la pubblicazione, come riportato anche su VeryInutilPeople.it, il corteggiatore lasciò un commento, chiedendole se potesse rispondergli in Direct.

Ma non è finita qui. Questo non fu stato l'unico commento che Ciro lasciò sotto il post. Un altro fu anche più esplicito, visto che il napoletano scrisse: "Alla terza foto mi aspetti", riferendosi ironicamente alla posa della ragazza nello scatto che in basso vedete a sinistra. A nessuno dei due messaggi, però, De Lellis ha mai risposto pubblicamente.

La scelta di Martina De Ioannon

Nonostante il passato da latin lover, Ciro Solimeno ora sembra aver messo la testa a posto. Dopo esser stato scelto da Martina al termine di un percorso all'interno del programma fatto da alti e bassi, i due si stanno vivendo al meglio la loro storia d'amore. Gianmarco Steri, la non scelta. è adesso il nuovo tronista. La 26enne romana, arrivata nel dating show di Canale 5, aveva messo in chiaro di non cercare una "storiella", ma di volere al suo fianco un partner in grado di capirla: "Mi auguro di trovare una persona che condivida i miei stessi valori, che consideri importante la libertà, che mi faccia perdere il controllo e provare un brivido". Le auguriamo che questa persona possa davvero essere Ciro.