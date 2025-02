video suggerito

“Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Temptation Island 2025”, cosa abbiamo saputo sulla loro partecipazione Usciti da Uomini e Donne, “Martina De Ioannon e Ciro Solimeno potrebbero far parte del cast di Temptation Island 2025”. Per verificare se l’indiscrezione di Deianira Marzano fosse vera, Fanpage.it ha contattato una fonte vicina al programma condotto da Filippo Bisciglia: cosa abbiamo saputo sulla loro partecipazione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il trono di Martina De Ioannon è stato uno dei più seguiti degli ultimi anni a Uomini e Donne, sollevando un affetto dal pubblico che nel dating show di Maria De Filippi non si vedeva da tempo. Alla fine del percorso, la tronista ha scelto Ciro Solimeno, mentre Gianmarco Steri ha accettato la proposta di sedere sul trono. Da qualche ora, però, la neo coppia è finita in trend sui social a causa della notizia riportata dall'esperta di gossip Deianira Marzano sulla loro partecipazione a Temptation Island 2025. Fanpage ha contattato una fonte vicina al programma per capire cosa ci sia di vero e se i due abbiano realmente in progetto di partecipare al reality dei sentimenti, che come da tradizione dovrebbe andare in onda da luglio.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Temptation Island 2025?

L'ipotesi è stata avallata qualche ora fa da Deianira Marzano, esperta di gossip, su Instagram. Un'utente le aveva scritto in privato dicendo: "Ciro e Martina andranno a Temptation Island". L'influencer ha ripreso l'informazione, commentando: "Pare di sì". Fonti vicine al programma hanno riferito a Fanpage che al momento non è possibile dire che sia vero o falso: "È ancora presto", le parole. A domanda diretta se la notizia fosse falsa: "Non è il caso di smentire, né di confermare".

L'eventualità di vedere la neo coppia nel cast del programma di Filippo Bisciglia, dunque, resta più che plausibile. Se la coppia dovesse durare fino all'estate e decidere di mettersi in gioco di nuovo davanti alle telecamere, questa sarebbe la seconda volta per Martina al reality dei sentimenti. La scorsa estate, infatti, aveva affrontato lo stesso percorso con Raul Dumitras.

Martina e i dubbi sulla storia con Ciro

A Verissimo di Silvia Toffanin, solo qualche settimana fa l'ex tronista avevano parlato di alcuni problemi nella loro relazioneproblemi nella loro relazione: "Come avevo previsto, dobbiamo organizzarci per la distanza. Abbiamo dei dubbi per far incastrare le abitudini vivendo in due città diverse", le parole. "Abbiamo voglia di viverci. Non ci piace vivere la relazione a distanza, ma non possiamo correre. Valuteremo e cercheremo di incastrare le nostre vite" ha aggiunto Ciro che si è detto disposto a trasferirsi a Roma. "Mi spaventa che siamo in due momenti della vita diversi. Io ho un lavoro, abito da sola, ho fatto determinate esperienze. Non devo formarmi, crescere sì, però la base della vita è affermata. Lui viene da un'altra situazione, e questa cosa ci spaventa. Anche se lui decidesse di venire a Roma, non è che da un giorno all'altro ti costruisci una vita in un'altra città. Questo mi spaventa. Non voglio ripetere gli errori del passato", ha rivelato De Ioannon. Temptation Island, in questo senso, potrebbe rivelarsi un modo per chiarirsi definitivamente ogni dubbio sulla loro storia.