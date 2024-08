video suggerito

Martina De Ioannon sulla storia con Raul: “Due mesi prima di Temptation Island ci eravamo lasciati” Martina De Ioannon durante una diretta live su Tik Tok con Alessia Pascarella e Carmine Guadagno ha raccontato alcuni retroscena sulla sua storia con Raul Dumitras. Stando alle sue parole, prima che iniziasse il programma il loro rapporto era già traballante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Martina De Ioannon durante una diretta su Tik Tok con Carmine Guadagno e Alessia Pascarella ha parlato della sua storia con Raul Dumitras rivelando che, prima di entrare a far parte del cast di Temptation Island, erano in crisi. Nonostante le cose non andassero nel verso giusto, immaginava un finale diverso per la loro relazione.

Le parole di Martina De Ioannon sulla storia con Raul Dumitras

Martina De Ioannon nella live su Tik Tok un giorno fa ha raccontato che prima di Temptation Island, la sua storia con Raul Dumitras era già traballante: "L'amore con Raul, prima del programma, era scemato. Noi, già 2-3 mesi prima, avevamo discusso e ci eravamo lasciati ma avevamo deciso che forse stavamo correndo", le parole riportate da Today.it. La giovane romana ha proseguito: "Lui mi ha detto proviamoci. Non ci lasciamo e decidiamo di entrare. Se dici che non provavo gli stessi sentimenti, che avevi dubbi già da fuori, che sei venuto a fare nel programma? Abbiamo deciso insieme di partecipare, lui era carichissimo prima di entrare. Ho chiamato perché ero io quella ad avere dubbi, ma non è che l'ho costretto a buttarsi nel fuoco. Non mi aspettavo che saremmo usciti separati". Martina De Ioannon ha spiegato che anche le sue compagne di avventura credevano che la loro storia sarebbe proseguita: "Sapevo che ci saremmo messi in gioco sì, ma non che ci lasciassimo. C'era Alessia quando sono uscita che mi ha chiesto "Raul dov'è?"" ha continuato prima di essere interrotta dalla sua amica, Alessia Pascarella, che l'ha frenata. "Stai andando dove non devi andare", le parole dell'ex di Lino Giuliano riferite ai discorsi di Martina.

Le ultime segnalazioni: "Raul in vacanza con i fratelli di Martina"

Nelle ultime ore circolano nuove indiscrezioni su Raul Dumitras e Martina De Ioannon, stavolta però li vedrebbero vicini. L'imprenditore romano si trova a Mykonos con un gruppo di amici e tra questi ci sono anche i fratelli di Martina. Non sarebbe tutto, perché la De Ioannon sarebbe prossima a prendere un aereo diretto verso la stessa isola greca: "Andrà a Mykonos e per questo motivo ha litigato con Carlo (Marini, ndr)" ha rivelato una talpa a Deianira Marzano, influencer esperta del pettegolezzo online.

