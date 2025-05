video suggerito

Cristina Ferrara cade durante la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, poi il tronista la prende in giro Cristina Ferrara, scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, è caduta al centro dello studio nel giorno della scelta. La giovane, complici i tacchi alti, ha perso l'equilibrio ed è caduta sul pavimento. Poi si è rialzata imbarazzata ed è scappata via.

A cura di Stefania Rocco

Cristina Ferrara, scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, è caduta al centro dello studio nel pieno della scelta del tronista romano. Complici i tacchi alti, la giovane salernitana si è alzata e prima di lasciare lo studio, si è avvicinata ai genitori di Gianmarco per salutarli. Nella fretta, però, si è girata con eccessiva velocità e ha perso l’equilibrio. Imbarazzata, si è alzata alla velocità della luce e ha fatto per uscire dietro le quinte. “Ti sei fatta molto male?”, le ha chiesto preoccupata Maria De Filippi ma Cristina ha risposto di stare bene ed è andata via.

Gianmarco sceglie Cristina e poi la prende in giro: “La caduta è stato il momento più bello”

Dopo avere convocato Nadia Di Diodato in studio per comunicarle la sua non scelta, Gianmarco ha fatto accomodare Cristina in studio e l’ha presa in giro immediatamente, facendo riferimento proprio alla caduta di qualche istante prima. “Stai attenta a non cascare”, le ha detto per stemperare la tensione, ritornando con la mente a quanto accaduto poco prima. Si trattava di un modo per stemperare la tensione in studio e provare a mettere Cristina a suo agio prima di comunicarle la decisione di lasciare lo studio insieme a lei.

Gianmarco Steri: “La caduta di Cristina ha eliminato la tensione”

Anche dietro le quinte, subito dopo la scelta, Gianmarco ha continuato bonariamente a prendere in giro Cristina per la caduta di poco prima. Poi, di fronte alle telecamere di Uomini e Donne ha ammesso che proprio quel momento lo ha aiutato a recuperare il controllo di sé: “Quando è caduta, la tensione mi ha abbandonato”. Il percorso di Cristina e Gianmarco si è concluso in maniera positiva. La corteggiatrice ha accettato di lasciare il programma insieme al tronista romano e di conoscerlo meglio lontano dalle telecamere. Dispiaciuta Nadia che, pur non aspettandoselo, è stata costretta a tornare a casa da sola.