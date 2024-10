Gli abiti da sposa di Mariacarla Boscono: pizzo e corone di fiori per il matrimonio con Claudio Stecchi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi sono diventati ufficialmente marito e moglie. A circa un anno dalla proposta di nozze avvenuta in vacanza con tanto di maxi anello di diamanti, i due hanno coronato il loro sogno d’amore pronunciando il fatidico sì in Sicilia, per la precisione a Villa Valguarnera, un suggestivo monumento storico a Bagheria, Palermo, location che ha spesso fatto da sfondo a film e shooting fashion. Cosa ha indossato la modella per il suo grande giorno? Né lei, né il marito hanno condiviso l’album di nozze sui social, sono stati alcuni degli invitati a immortalarla in total white, rivelando il sofisticato look bridal.

Il matrimonio "no social" di Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi

Al matrimonio di Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi erano presenti più di 200 invitati tra familiari, amici storici e personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dallo stilista Riccardo Tisci alla stylist Ramona Tabita, fino ad arrivare all’amica top model Vittoria Ceretti. I due hanno organizzato una cerimonia in gran stile ma all’insegna del “no social”, così da permettere a tutti di divertirsi senza pensare ai like, alle notifiche o semplicemente al lavoro. Non sorprende, dunque, che alcuni scatti dell’evento siano trapelati solo il giorno dopo, per poi essere cancellati in pochi secondi. L'unico rimasto online? Il selfie in compagnia dell’atleta greco Emmanouil Karalis.

Mariacarla Boscono con Claudio Stecchi ed Emmanouil Karalis

Mariacarla Boscono in pizzo bianco per il matrimonio

Cosa ha indossato Mariacarla Boscono per il matrimonio? La modella ha rispettato la tradizione del bianco puntando tutto sul pizzo trasparente finemente ricamato. Per il ricevimento serale ha scelto un lungo abito con gonna asimmetrica e bustier con collo alto, maniche lunghe e un'applicazione in tessuto panna sul fianco che si trasforma in cintura. Per completare il tutto ha poi scelto dei guanti coordinati alti fino al gomito. Anche per il party in spiaggia del giorno dopo non ha rinunciato al pizzo ma ha optato per delle maniche lunghe e a campana arricchite da esuberanti ruches sugli orli. Niente velo o corona preziosa, in entrambi i casi la modella ha sfoggiato delle corone di fiori total white, la prima con delle mini rose, la seconda leggermente più grande e appariscente. Ha poi lasciato i lunghi capelli neri sciolti e lisci, mentre per quanto riguarda il make-up Mariacarla ha puntato sulla semplicità, tenendo il viso quasi al naturale con gli occhi esaltati da un tocco di rimmel. Look bianco anche per lo sposo (almeno per il party in spiaggia): ha posato accanto alla moglie con indosso una candida camicia dallo stile casual e un paio di occhiali da sole tartarugati.

Il primo abito da sposa di Mariacarla Boscono