Dove si sposano Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi: il matrimonio nella villa storica in Sicilia Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi si sposano oggi, coronando così il loro sogno d'amore a poco più di un anno dall'inizio della relazione. La cerimonia andrà in scena in Sicilia, per la precisione in una enorme villa storica immersa nel verde: ecco tutti i dettagli della location.

A cura di Valeria Paglionico

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi si sposano oggi, coronando così il loro sogno d'amore a circa un anno e mezzo dall'inizio della relazione. La proposta era arrivata alla fine dello scorso anno (con tanto di maxi anello di fidanzamento) e ora il countdown è finalmente terminato. Gli invitati sono oltre 200 invitati tra familiari, amici e ospiti vip, l'obiettivo degli sposi è semplicemente farli divertire, così da rendere la giornata memorabile per tutti. Nonostante si tratti di un matrimonio autunnale, la coppia ha voluto una location "estiva": la cerimonia si terrà infatti a Bagheria, in provincia di Palermo, per la precisione a Villa Valguarnera, un complesso monumentale storico che ha spesso fatto da sfondo a film, shooting fashion e spot pubblicitari.

La storia di Villa Valguarnera

Villa Valguarnera è uno dei complessi monumentali più famosi del nostro paese, si trova a Bagheria, in provincia di Palermo, ed è famosissima per la sua storia, la sua architettura e il suo valore artistico. Commissionata dalla principessa Maria Anna di Gravina, fu completata alla fine del ‘700 per volere della principessa Maria Anna Valguarnera, che ne definì lo stato attuale. Dopo aver varcato l'enorme cancello di ferro all'ingresso, ci si ritrova a percorrere un vero e proprio percorso esoterico dove ogni dettaglio è stato progettato con un preciso scopo.

Villa Valguarnera

Il lungo viale conduce a un immenso parco con giardini curati e strade sterrate, mentre all'interno c'è una grande scalinata che conduce ai tre saloni da ballo, tutti decorati con stucchi, vetrate, affreschi e dipinti degli illustri antenati della famiglia Valguarnera. La suggestiva balconata dà sul golfo di Termini Imerese e sul Monte Catalfano, mentre la cosiddetta Montagnola, la piccola collinetta che sovrasta la villa, è contraddistinta da una grotta artificiale al cui interno si trova l'affresco Aci e Galatea di Giuseppe Crestadoro.

Villa Valguarnera

La villa usata come set per film e shooting fashion

Attualmente la villa è di proprietà privata, appartiene agli eredi dei principi Valguarnera, ovvero i principi Alliata di Villafranca, ma può essere affittata per eventi privati. Negli anni scorsi, ad esempio, ha fatto da sfondo ad alcune riprese cinematografiche, da I cavalieri delle maschere nere di Pino Mercanti a La dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, fino ad arrivare a L'amore coniugale di Dacia Maraini.

Gli interni di Villa Valguarnera

Come se non bastasse, Dolce&Gabbana l'ha scelta come location del cortometraggio firmato dal regista Giuseppe Tornatore per il lancio di un profumo ispirato alla proprietaria della villa (interpretata da Sofia Loren). Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi hanno organizzato proprio qui la cerimonia matrimoniale, a prova del fatto che hanno intenzione di rendere il loro grande giorno un trionfo di bellezza, arte ed esclusività. Quanto costa riservare la location per un evento speciale? Per chiedere disponibilità e prezzi va compilato un apposito form presente sul sito ufficiale, così da dare il via alle contrattazioni in forma privata.

Villa Valguarnera