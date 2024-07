video suggerito

Ai matrimoni spopolano i welcome kit: cosa sono e perché sono il nuovo must delle cerimonie Qual è il must che non può proprio mancare a un matrimonio? Un welcome kit per gli ospiti: ecco di cosa si tratta e perché sta spopolando tanto sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate è la stagione più attesa dell'anno non solo da coloro che per tutto l'inverno sognano le ferie ma anche dalle coppie di sposi che scelgono proprio le giornate calde e soleggiate per il loro matrimonio. Per mesi curano ogni dettaglio della cerimonia nei minimi dettagli, dagli abiti da indossare agli allestimenti della location, fino ad arrivare al menù, ma solo da qualche tempo a questa parte sembrano non poter fare a meno dei welcome kit. Cosa sono? Degli esclusivi regali di benvenuto pensati per gli ospiti, naturalmente tutti personalizzati e a tema con il ricevimento: ecco per quale motivo sono diventati tanto amati.

I welcome kit ai matrimoni delle star

A lanciare la mania dei welcome kit "matrimoniali" non potevano che essere le star. Nelle ultime settimane sono state diverse le spose e gli sposi Vip che li usati come regali di benvenuto per gli invitati, cosa che ha contribuito a rendere virali le loro nozze prima ancora dell'inizio della cerimonia vera e propria.

Il kit di benvenuto di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius hanno fornito agli ospiti tutto il necessario per trascorrere le mattinate al mare, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pensato ai rimedi anti-sbronza, mentre Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno optato per degli accessori per combattere il caldo. Gli ultimi arrivati sono stati Paulo Dybala e Oriana Sabatini, che a parenti, amici e persone care hanno regalato copertina, borraccia, occhiali da sole scintillanti e fazzoletti per asciugare le lacrime nei momenti più emozionanti del ricevimento.

Leggi anche Eleonora Giorgi, cosa ha indossato la mamma di Paolo Ciavarro al matrimonio del figlio

Il welcome kit di Paulo Dybala e Oriana Sabatini

I kit di benvenuto sono la nuova mania social

Basta scrollare i video di TikTok per capire che i welcome kit sono diventati la nuova ossessione degli utenti dei social che stanno organizzando il loro matrimonio. Quale bustina/scatola scegliere, cosa inserire al loro interno, come realizzarne delle varianti fai da te: questi sono solo alcuni dei consigli presenti nei tutorial diventati virali. C'è chi opta per i suoi prodotti preferiti, chi crea qualcosa a tema con la cerimonia, chi si occupa semplicemente del benessere degli invitati, l'importante è "coccolare" gli invitati con delle idee originali e glamour. Il dettaglio che proprio non può mancare in un kit di benvenuto? Le iniziali degli sposi stampate o incise su ogni accessorio. Insomma, i futuri coniugi che desiderano un ricevimento davvero super trendy farebbero bene a prendere ispirazione dai social, di sicuro i loro ospiti apprezzeranno non poco l'idea.