Addio abiti da sposa principeschi: come la Gen Z sta cambiando il mercato dei matrimoni Dimenticate i matrimoni tradizionali, ora i Millenials e i rappresentanti della Gen Z vogliono che le nozze siano una vera e propria festa. Questa tendenza si riflette anche nelle scelte di stile delle spose, che sempre più spesso puntano su degli abiti tutt'altro che convenzionali.

A cura di Valeria Paglionico

Avete notato che sono sempre di più le spose che, oltre a trasformare il matrimonio in una lunghissima festa che va avanti per giorni, sfoggiano anche più di un vestito bianco? Non si tratta solo di una mania da star ma di un'abitudine sempre più diffusa anche tra le persone "comuni", il simbolo del fatto che il mercato bridal sta cambiando. Le Millenials e le rappresentanti della Gen Z che si preparano al loro grande giorno non si limitano ad acquistare un solo look bridal, preparano un intero guardaroba a tema per gli eventi pre e post-nozze. Non sorprende, dunque, che, stando ai dati raccolti da Global Bridal Wear Market Industry, si prevede che il business degli abiti da sposa arriverà a fatturare 83,5 miliardi di dollari all'anno entro il 2030. Qual è il motivo nascosto dietro questo fenomeno?

Come sono cambiati i matrimoni con la Gen Z

Se fino a qualche tempo fa i matrimoni potevano essere definiti tali solo se super tradizionali, ora le cose stanno cambiando e sono sempre di più coloro che desiderano una cerimonia di nozze moderna e anti-convenzionale. I giovani Millenials e i rappresentanti della Gen Z considerano il matrimonio una semplice festa, per il quale non sono più disposti a spendere capitali come le vecchie generazioni, preferiscono, al contrario, usare quel denaro per l'acquisto di una casa. Questa inversione di tendenza ha anche degli effetti evidenti sulle scelte di stile delle spose, che sempre più spesso dicono no ai classici atelier bridal che propongono solo vestiti principeschi, gonne con cascate di tulle e bustier tempestati di paillettes (il più delle volte anche con un range di taglie non inclusivo). Le spose moderne vogliono mettere in mostra la loro personalità con delle scelte di stile più libere, anche se questo significa comprare il vestito per il gran giorno ai grandi magazzini o da catene di fast fashion.

Quali sono gli abiti più acquistati dalle spose moderne

Basta fare un giro sugli e-commerce di abbigliamento low-cost o sui siti di stilisti emergenti per notare che sempre più spesso ai clienti vengono proposte delle collezioni bridal decisamente più economiche, inclusive e variegate di quelle offerte nei vecchi atelier. Slip dress con la schiena nuda, tailleur mannish, jumpsuit o mini dress: le spose moderne credono che qualsiasi capo può essere un abito da sposa, basta che rispecchi al meglio la propria personalità. È per questo, dunque, che sempre più spesso sull'altare si sfoggiano vestiti colorati, gioielli appariscenti e fedi nuziali tutt'altro che convenzionali. Insomma, le nuove generazioni sono sempre più aperte e fluide e hanno tutta l'intenzione di dire addio ai ricevimenti infiniti, con regole di dress code rigidissime e tragedie sfiorate in caso di piccoli incidenti di stile.