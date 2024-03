Addio fiori per la sposa, la tendenza matrimoni del 2024 è il bouquet nuziale all’uncinetto Il bouquet tradizionale di fiori freschi non è più di moda: il trend del 2024 è il bouquet realizzato all’uncinetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Peonie, ortensie, rose: sono i fiori tradizionalmente utilizzati per realizzare i bouquet nuziali. Non c'è sposa senza bouquet, oggetto protagonista anche di uno dei momenti più iconici del fatidico giorno. Alla festa, la sposa è solito lanciarlo: secondo la leggenda, colei che lo tocca per prima sarà la successiva a salire sull'altare. Si avvicina la stagione dei matrimoni del 2024 e in vista di questi eventi, tanti stanno cominciando a fare ricerche online, per capire le tendenze del momento, per avere spunti originali sui look, gli allestimenti. Si è intensificata in particolare la ricerca orientata verso le idee per bouquet nuziali diversi dal solito.

Come realizzare un bouquet originale

Qual è la piattaforma perfetta, se si cercano idee per l'organizzazione di un matrimonio? Pinterest è sempre più gettonata non solo tra future spose, damigelle e invitati. Sono gli stessi wedding planner a utilizzare questa risorsa, preziosissima per il loro lavoro. È qui che nascono e diventano virali le tendenze, quindi è uno strumento utile per stare al passo coi trend. In questo momento, con la stagione dei matrimoni alle porte, sono in tanti a cercare spunti e ispirazione.

I dati globali del report di Pinterest relativo al periodo 2019-2024 parlano di oltre 3 miliardi di ricerche legate al matrimonio e oltre 10 miliardi di idee sul tema salvate ogni anno a livello internazionale. Per il 2024, sembra che le spose si stiano orientando verso look meno canonici, più imprevedibili: niente tradizione, ma piuttosto innovazione. Spopolano le atmosfere gotiche, con abiti neri per damigelle e spose dark.

Sono in aumento anche le ricerche relative agli abiti da sposa di colore rosso. Altri dati interessanti che caratterizzeranno la prossima stagione dei matrimoni, riguardano i bouquet. Ci sono ricerche in aumento del 210% per i bouquet all'uncinetto. Un focus specifico sulla generazione Z (fascia d'età 18-24 anni) parla invece di ricerche in aumento del 70% per il bouquet colorato.

Spopolano i bouquet all'uncinetto

Il bouquet all'uncinetto è un'opzione delicata e romantica, un'alternativa al tradizionale bouquet di fiori freschi, scelta intramontabile ma decisamente poco duratura. Un oggetto lavorato all'uncinetto, viceversa, è durevole nel tempo, può essere personalizzato a proprio piacimento, adattandolo alla perfezione all'abito da sposa o al tema della festa. Dalle rose ai gigli, ogni forma è possibile con la lavorazione crochet.

Ovviamente, il tutto si può ulteriormente impreziosito con pizzo, perline, oppure cristalli e glitter per dare un tocco di luce. Altri bouquet sposa alternativi per chi vuole distinguersi sono quelli in carta, fatti a meno con la tecnica dell'origami. Altri bouquet particolari sono quelli fatti di frutta e ortaggi. Insomma, le idee per qualcosa di diverso dal solito e dal già visto non mancano.