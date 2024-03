L’ultima tendenza per i matrimoni sono le fedi riciclate e gli abiti vintage I matrimoni più trendy del momento? Stando ai dati dei report di Pinterest, per essere alla moda bisogna puntare tutto sullo stile vintage (con tanto di abiti da sposa e fedi riciclate). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei matrimoni 2024 è alle porte ed è arrivato il momento di darsi da fare con l'organizzazione dei dettagli della cerimonia. Quali sono i trend del momento in fatto di nozze? A rivelarlo è Pinterest, sempre più spesso usato dalle coppie di futuri sposi per trovare ispirazione e per fare acquisti in vista del grande. Con oltre 3 miliardi di ricerche legate al tema e più di 10 miliardi di idee wedding salvate ogni anno a livello internazionale, il report della piattaforma è ricco di idee davvero innovative da poter "imitare" a modo proprio. Una delle mode più amate del momento? Quello di puntare sul vintage con abiti e fedi riciclate.

A che epoca bisogna ispirarsi per un matrimonio vintage

Dimenticate i matrimoni in gran stile con centinaia di invitati tra amici e parenti, secondo il report firmato Pinterest la mania del momento è quella di organizzare una cerimonia intima, così da riscoprire l'importanza di festeggiare con le persone davvero importanti. Sulla scia del trend risultano inoltre superati anche i look pomposi e appariscenti, ora va di moda la semplicità in fatto di abiti, make-up e acconciature, dettaglio che permette di affrontare il grande giorno in modo tranquillo e senza stress. Tra le ricerche più gettonate c'è poi la chiave "Matrimoni vintage", ovvero ispirati allo stile Y2K, agli anni ‘90 o a tema hippy (anni ‘60-’70).

Matrimonio vintage: quale abito da sposa scegliere?

Cosa indossare per un matrimonio d'altri tempi? Gli abiti da sposa devono essere rigorosamente vintage: che si tratti di capi ereditati dalle nonne o acquistati su e-commerce di usato, non importa, l'unica cosa certa è che bisogna puntare su qualcosa di riciclato. Su Pinterest, in particolare, i dati confermano il trend: i più cercati sono vestiti da sposa anni '70 (ricerche in aumento del 420%), seguono gli abiti da sposa stile vintage (ricerche in aumento del 240%) e si chiude la lista con i look bridal di epoca vittoriana (+170%). In un matrimonio vintage non possono mancare anche le fedi antiche, soprattutto quelle d'oro che hanno registrato un incremento del 430% nelle ricerche. Insomma, le nozze più trendy del momento sono quelle che letteralmente sembrano essere uscite da un'altra epoca.

