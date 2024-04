Spruzzarsi il profumo prima di andare a letto fa bene? Pro e contro della nuova tendenza di TikTok

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

"Due gocce di Chanel N° 5", aveva risposto Marilyn Monroe quando le chiesero cosa indossasse per dormire. Ora la tendenza di spruzzarsi un po' di profumo prima di andare a letto sta spopolando su TikTok e molti utenti e creator mostrano quali siano le loro fragranze preferite per una buona notte. D'altronde l'aromaterapia viene utilizzata da secoli per rilassarsi o lenire dolori cronici come il mal di testa, inoltre sentire un profumo può avere un effetto positivo sulla nostra psiche, è in grado di rievocare ricordi, sentimenti e stati d'animo. Sembra quindi un'ottima idea aggiungere una goccia della propria propria fragranza alla bedtime routine.

È consigliabile mettersi il profumo per dormire?

Spruzzarsi il profumo durante il giorno o prima di andare a letto non ha controindicazioni, l'unico elemento da prendere in considerazione se si utilizza una fragranza per dormire è che questa non disturbi il sonno. Un aroma forte, ad esempio potrebbe non avere poteri rilassanti, mentre altri dettagli da tenere in considerazione sono le sensazioni che questo riporta alla mente, devono essere positive ed evitare la nostalgia. Chi ha la pelle sensibile dovrebbe anche guardare gli ingredienti al suo interno. Proprio come i prodotti per la cura della pelle profumati, anche una fragranza può essere irritante in quanto contiene anche alcol.

Che fragranza scegliere

Profumi come lavanda e gelsomino sono considerati rimedi naturali contro l'insonnia, ma anche l'arome come il legno di sandalo, la vaniglia e lo zafferano possono avere lo stesso effetto. Se spruzzarsi il proprio profumo per dormire può risultare troppo costoso, c'è una valida alternativa. Il marketing viene incontro a ogni esigenza e tra le proposte del mercato troviamo anche quella dei "spry da cuscino", da vaporizzare sul letto che hanno un prezzo decisamente più abbordabile dei classici eau de parfum.