Addio tacchi a spillo per il matrimonio: le scarpe da sposa comode sono le più trendy del 2024

A cura di Valeria Paglionico

La primavera sta per cominciare e con lei anche la stagione dei matrimoni 2024. Sono moltissime le coppie che attualmente sono alle prese con l'organizzazione di tutti i dettagli della cerimonia e di sicuro saranno liete di conoscere i trend del momento che riguardano l'universo bridal. A rivelarli è Pinterest che, analizzando le ricerche a livello globale fatte sulla piattaforma negli ultimi mesi, ha indicato le mode a cui ispirarsi assolutamente per dare vita a un ricevimento moderno e fashion. La mania che farà felici le future spose? Quella di dire addio ai tacchi preferendo delle scarpe comode, così da evitare ogni tipo di "incidente di stile" durante il grande giorno.

I matrimoni intimi e rilassati sono il trend del 2024

I matrimoni più trendy del 2024? Stando ai dati raccolti attraverso le ricerche Pinterest, le cerimonie di nozze devono essere intime. Niente più centinaia di invitati, location principesche e continui cambi d'abito, ora vanno di moda i ricevimenti organizzati solo con le persone realmente importanti, in luoghi accoglienti e immersi nella natura e con vestiti da sposa vintage (meglio se riciclati dal passato). Anche in fatto di dress code le regole tradizionali sembrano essere superate, basti pensare al fatto che tra le manie del momento c'è quella dei look neri per le damigelle. Insomma, il matrimonio deve rispecchiare uno stile di vita tranquillo, senza stress e all'insegna del mindfulness.

I look bridal da avere nel 2024

È proprio in questa filosofia all'insegna del relax che si inserisce la scelta di stile che farà felici le donne che si preparano al fatidico sì: tra le ricerche più cliccate su Pinterest non ci sono sono gli abiti semplici e corti (che hanno registrato rispettivamente un aumento del 205% e del 480%) ma anche le scarpe da sposa con tacco comodo (ricerche in aumento del 205%). A quanto pare, dunque, è arrivato il momento di dire addio ai vertiginosi tacchi a spillo solitamente associati all'idea convenzionale di eleganza, per rendere il proprio matrimonio super glamour bisogna puntare su delle scarpe basse, così da non ritrovarsi con i piedi doloranti a fine giornata e da potersi scatenare con amici e parenti durante tutto il ricevimento.