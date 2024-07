video suggerito

Jennifer Lopez come una dama di Bridgerton: il compleanno tra abiti scintillanti e corone di fiori Jennifer Lopez ha festeggiato i suoi 55 anni in anticipo lo scorso weekend ma solo nelle ultime ore ha condiviso un video dello spettacolare party a tema Bridgerton: ecco i due look da dama che ha sfoggiato per l’occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 24 luglio Jennifer Lopez ha compiuto 55 anni e, come da tradizione, ha voluto fare le cose in grande, così da celebrare al meglio il tempo che passa. Per lei gli ultimi mesi non sono stati semplici tra la crisi con Ben Affleck e l'annullamento del tour ma, nonostante ciò, non ha rinunciato ai festeggiamenti, anzi, ha approfittato dello scorso weekend per mettere su un enorme party che di sicuro rimarrà a lungo leggendario. Ha organizzato tutto negli Hamptons, dove ha riservato un'intera villa per un sofisticato ricevimento a tema Bridgerton: ecco i due look da dama che ha sfoggiato durante la sua serata speciale.

La festa a tema Bridgerton per i 55 anni di Jennifer Lopez

Dopo le foto paparazzate fuori la location scelta per il party, Jennifer Lopez ha postato un breve video della festa, lasciando letteralmente senza parole i fan della serie Bridgerton. Balli di coppia principeschi, parrucche oversize, maxi troni gold, look a tema Regency Era e una cena a lume di candela: tutto era curato nei minimi dettagli, tanto che sembrava di essere sul set di una delle puntate della saga.

Jennifer Lopez in Manish Malhotra

La popstar, inoltre, rifacendosi al modo di scrivere dell'iconica Lady Whistledown, ha accompagnato la clip a queste parole: "Carissimo gentile lettore…Tutti hanno trascorso una splendida serata". Cosa ha indossato J.Lo per il party a tema Bridgerton? Se sui social ha posato in costume, mettendo in evidenza l'incredibile forma fisica raggiunta grazie alla "camminata dell'ornitorinco", alla festa di compleanno ha lasciato trionfare lo stile principesco.

Il secondo look verde lime

I due look da compleanno di J.Lo

Affidatasi allo stylist Rob Zangardi, per la festa dei suoi 55 anni Jennifer ha scelto due diversi look spettacolari, entrambi scintillanti e reali. Il primo abito è firmato Manish Malhotra, è a fondo azzurro ma decorato all-over con dei sofisticati ricami d'oro, con un bustier fasciante con lo scollo a barca e un'enorme gonna a ruota con spacco frontale che rivela le gambe.

L'acconciatura principesca di Jennifer Lopez

Il secondo, invece, è un modello impero in delicato tulle verde lime ma con il corpino decorato con fiori e foglie in tinta a effetto 3D. Non sono mancati i tacchi alti e gold e i guanti trasparenti al gomito, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un raccolto vaporoso, arricchendolo con una corona di fiori dorata. J.Lo non era forse una perfetta dama di Bridgerton in questa versione?